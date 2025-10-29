Papa condena antissemitismo e promete combatê-lo à medida que as tensões aumentam em Gaza

O Papa Leão XIV reconheceu nesta quarta-feira, 29, que houve desentendimentos e conflitos com judeus sobre a guerra de Israel em Gaza. Mas o pontífice confirmou fortemente a condenação da Igreja Católica ao antissemitismo e o compromisso em combatê-lo como parte da amizade entre cristãos e o povo judeu, mandatada pelo Evangelho.

Em um momento de crescente antissemitismo decorrente da guerra de Israel, Leão XIV adotou como própria a posição oficial do Vaticano de abominar o antissemitismo, ao marcar o 60º aniversário de um documento histórico do Vaticano que revolucionou as relações da Igreja Católica com os judeus.

O papa dedicou sua audiência geral desta quarta-feira ao aniversário da declaração "Nostra Aetate", falando para uma multidão que incluía vários líderes judeus e representantes de outras religiões que vieram a Roma esta semana para participar das celebrações de aniversário.

No texto, "Nostra Aetate", em latim para "Em Nosso Tempo", a Igreja Católica lamentou o antissemitismo em todas as suas formas e repudiou a acusação de "deicídio" que culpava os judeus como povo pela morte de Cristo.

A ideia da culpa coletiva judaica pela crucificação alimentou o antissemitismo por séculos. O Vaticano elaborou o documento repudiando-o à medida que a igreja confrontava o papel que o ensino cristão tradicional havia desempenhado no Holocausto.

Leão XIV citou o documento ao dizer que a Igreja Católica "deplora o ódio, as perseguições, as manifestações de antissemitismo, dirigidas contra os judeus a qualquer momento e por qualquer pessoa" e observou que todos os seus predecessores desde então tinham condenado claramente o antissemitismo.

"E assim, eu também confirmo que a igreja não tolera o antissemitismo e luta contra ele, com base no próprio Evangelho", disse ele.

"Não podemos negar que houve mal-entendidos, dificuldades e conflitos neste período, mas isso nunca impediu que o diálogo continuasse", acrescentou. "Mesmo hoje, não devemos permitir que circunstâncias políticas e injustiças de alguns nos desviem da amizade, especialmente porque já conseguimos tanto até agora."

O aniversário deste ano ocorre em meio a um aumento no antissemitismo ligado às ações militares de Israel em Gaza, após os ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023. Somente nos Estados Unidos, a Liga Anti-Difamação diz que o número de incidentes antissemitas atingiu um recorde no ano passado, com 58% dos 9.354 incidentes relacionados a Israel, notavelmente cânticos, discursos e sinais em manifestações protestando contra as políticas israelenses.

A guerra também estressou as relações do Vaticano com a comunidade judaica. O Papa Francisco irritou repetidamente líderes judeus e israelenses com comentários que eles perceberam como uma equivalência moral entre os ataques do grupo terrorista Hamas e as ações militares de Israel.

Francisco se encontrou com parentes de reféns tomados pelo Hamas e pediu repetidamente que fossem devolvidos. Mas ele pediu uma investigação para determinar se os ataques de Israel em Gaza constituem genocídio e disse que a resposta militar de Israel foi desproporcional.

Leão XIV não minimizou a tensão quando se encontrou com líderes judeus e líderes religiosos que participaram de sua instalação como papa em maio. Ao cumprimentar os líderes judeus presentes, ele lembrou a relação especial dos cristãos com os judeus.

"Mesmo nestes tempos difíceis, marcados por conflitos e desentendimentos, é necessário continuar o ímpeto deste precioso diálogo nosso", disse Leão, em maio.

O rabino Noam Marans, diretor de assuntos inter-religiosos no Comitê Judaico Americano, disse que o reconhecimento de Leão XIV dos problemas já é um grande passo adiante. Em Roma para marcar o aniversário, Marans disse que esperava uma posição contínua e firme do Vaticano repudiando o antissemitismo.

"Nunca na relação de católicos e judeus desde Nostra Aetate o povo judeu precisou mais de amigos que se comprometem a combater o antissemitismo com cada fibra do seu ser", disse ele em uma entrevista.

"A Igreja Católica tem um dos maiores megafones disponíveis. Ela tem uma persuasão moral que é incomparável. Esperamos que eles usem todas as ferramentas em seu arsenal para dobrar esse esforço", acrescentou.

*Este conteúdo foi traduzido com o auxílio de ferramentas de Inteligência Artificial e revisado pela equipe editorial do Estadão. Saiba mais em nossa Política de IA.