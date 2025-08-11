Pais de crianças e adolescentes expostos nas redes serão investigados, diz MPPB

O Ministério Público da Paraíba investiga os pais de crianças e adolescentes que são expostos em vídeos pelo influenciador Hytalo Santos. A suspeita é de que responsáveis possam ter se omitido na proteção dos filhos contra a exposição indevida que pode ter resultado em danos para os menores. Santos é investigado pelo MPPB por suposto aliciamento de menores.

Até a publicação deste texto, a defesa do influenciador não havia retornado contato da reportagem do Estadão. Em rede social, Hytalo diz que a investigação não é de agora e vem colaborando com o MP (leia mais abaixo).

O paraibano Hitalo José Santos Silva, mais conhecido como como Hytalo Santos, teve sua conta no Instagram tirada do ar após o youtuber Felca ter denunciado, em um vídeo, suposta exploração de menores de idade nos conteúdos digitais produzidos pelo influenciador.

As denúncias apontam que Hytalo sexualiza os conteúdos envolvendo os menores, publicados nas redes, além de manter uma convivência apontada como imprópria com os adolescentes - alguns deles emancipados - em sua casa. Entre eles está a adolescente Kamylinha Santos, de 17 anos, que é exibida nas redes por Hytalo desde os 12 anos, acumulando 10 milhões de seguidores em sua conta no Instagram. Felca chamou o conteúdo de Hytalo expondo crianças de "circo macabro".

Felca é o nome artístico do paranaense Felipe Bressanim Pereira, de 27 anos, que iniciou na internet em 2012 jogando videogame em lives. Anos depois, o youtuber passou a investir em conteúdo humorístico em tons depreciativos. O influenciador já falou publicamente que teve depressão e diagnóstico de transtorno de ansiedade social.

O vídeo de Felca, publicado no último dia 7, alcançou 24 milhões de visualizações e levou o presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta (Republicanos-PB) a afirmar em publicação no X que vai pautar projetos que tratam da proteção de crianças e adolescentes em redes sociais.

Quando o Instagram de Hytalo Santos saiu do ar, ele tinha mais de 17 milhões de seguidores, além de quase 10 milhões em outras plataformas e redes sociais.

A reportagem apurou que o MP da Paraíba solicitou a abertura de inquérito policial para investigar, na esfera criminal, a conduta do influenciador Hytalo. Nesta segunda-feira, 11, a justiça estadual da Paraíba - Judiciário e Ministério Público - suspenderam o expediente em comemoração à instituição dos cursos jurídicos no Brasil.

Conforme apurou o Estadão, a promotoria abriu uma investigação contra Hytalo no fim de 2024, após receber denúncias anônimas sobre possíveis práticas de exploração de crianças e adolescentes. No âmbito desse procedimento administrativo, foi solicitada a abertura de investigação na esfera criminal sobre a conduta do influenciador.

O MP avalia também a conduta dos pais dos menores expostos em redes sociais pelo influenciador. A investigação vai apurar se houve omissão na proteção aos filhos, caso eles tenham sido expostos a situações de risco previstas no Estatuto da Criança e do Adolescentes (ECA).

Em uma página no Instagram que chama de reserva, Hytalo afirma que já prestou informações para o MP da Paraíba duas vezes, há seis meses e há um ano, e esclareceu a situação das crianças e adolescentes que frequentam sua casa. "Saiu como se fosse uma coisa de agora, mas não é. A gente coopera com o Ministério Público. É um procedimento que não acontece só comigo. O MP apura algumas coisas que as pessoas não estão satisfeitas para tomar as medidas cabíveis. Algumas pessoas não entendem, a gente tem uma família, mas não é uma família padrão", diz.

Procurada pela reportagem, a empresa Meta, detentora do Instagram, informou que não vai comentar sobre contas específicas.