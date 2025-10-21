Capa Jornal Amazônia
Pai de aluna agride professor com socos após bronca por uso de celular em sala de aula no DF

Estadão Conteúdo

Um professor de matemática de 53 anos da rede pública de ensino do Distrito Federal foi espancado pelo pai de uma aluna nesta segunda-feira, 20, no Centro Educacional 4 (CED) do Guará, após chamar a atenção da jovem por uso de celular durante a aula.

O homem foi até a unidade escolar após receber uma mensagem da filha dizendo que teria sido alvo de xingamentos e advertências por parte do professor. O professor não foi localizado para comentar os fatos, assim como a defesa do agressor.

A Polícia Militar foi acionada para a escola, mas encontrou a situação já controlada. O agressor foi levado para a 1ª Delegacia de Polícia (Asa Sul), onde assinou um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) e foi liberado. Foi registrada uma ocorrência de desacato, injúria e lesão corporal.

O professor foi encaminhado ao Instituto Médico-Legal (IML) para realizar o exame de corpo de delito.

A Secretaria de Educação do DF disse que a Coordenação Regional de Ensino do Guará está acompanhando o caso e que a Corregedoria vai apurar os fatos. A pasta informou que acionou o Batalhão Escolar para reforçar a segurança na entrada e saída dos alunos nos próximos dias.

"A Secretaria repudia qualquer forma de violência no ambiente escolar e reafirma o compromisso de garantir um espaço seguro, acolhedor e respeitoso para toda a comunidade", afirmou a pasta.

