Padre de 103 anos morre durante reza da Ave Maria em igreja do Rio de Janeiro

Estadão Conteúdo

O padre José Luciano Jacques Penido morreu na sexta-feira, 9, aos 103 anos, enquanto rezava a Ave Maria na Igreja de Santo Afonso, na Tijuca, bairro da zona norte do Rio de Janeiro. Segundo o padre Sérgio Luiz e Silva, Penido passou seus últimos momentos em oração junto a outros sacerdotes e faleceu por volta das 18h.

"Ele foi acompanhado nesses últimos momentos pela nossa presença e pela oração. E assim foi que ontem, às seis horas da tarde, ele partiu. Os olhos do padre Penido agora contemplam o Redentor", afirmou Silva durante missa.

Nascido em Belo Vale, em Minas Gerais, em 18 de outubro de 1922, Penido viveu metade da vida no Rio de Janeiro. O sacerdote foi descrito como um homem "antenado" e "crítico à realidade", que trazia o que acontecia no País e no mundo "à luz da Palavra". Segundo Silva, Penido era um grande devoto de Nossa Senhora, que rezou muitas Ave-Marias.

O padre também fundou o Museu do Escravo em Belo Vale. "Sua trajetória de vida, marcada pela caridade e pelo sacerdócio fiel, deixa uma marca indelével na história de Belo Vale. Como fundador do Museu do Escravo, Padre Luciano deixa também um legado cultural imensurável, tendo sido um guardião incansável da memória e da identidade de nossa gente", afirma a publicação do museu no Instagram.

Penido foi velado no último sábado, 10, na Paróquia Santo Afonso, e no domingo, 11, na Capela do Cemitério da Glória, em Juiz de Fora, em Minas Gerais. Ele foi sepultado no mesmo dia, no Cemitério Redentorista.

