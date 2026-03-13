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Paciente tenta fugir de hospital no Rio por tubulação e despenca do teto

Estadão Conteúdo

Um homem caiu do teto do Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, ao tentar fugir da unidade. De acordo com a administração do hospital, o paciente é usuário de drogas e apresentou um episódio de surto na noite de quinta-feira, 12.

Ele tentou escapar pela tubulação de ventilação, mas acabou despencando dentro de uma sala de internação, segundo a direção da unidade. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que pacientes e funcionários percebem a presença do homem no forro do teto. A estrutura começa a ceder até que se abre uma passagem e o homem cai no chão.

Após a queda, funcionários do hospital contiveram o paciente. A unidade informou que ele não sofreu ferimentos e foi reconduzido ao setor onde estava internado. Ele permanece hospitalizado em bom estado geral, e nenhum outro paciente ficou ferido.

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Palavras-chave

HOSPITAL/PACIENTE/RIO/INTERNAÇÃO/FUGA/QUEDA
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