Oportunismo? Empresário pinta cabelo de idoso em situação de rua de vermelho em troca de roupas

A história de um idoso em situação de rua viralizou nas mídias sociais após ele ter seus cabelos e barbas tingidos de vermelho pelo empresário Renato Eugênio, que havia lhe prometido roupas limpas, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Nas imagens divulgadas na internet, o homem diz que não quer ter os cabelos pintados, mas o empresário o ameaça ao falar que, se ele não desejar pintar, não vai mais querer ajudá-lo.

Além de roupas limpas, o empresário ainda ofereceu R$ 50 para que o idoso deixasse que ele pintasse os seus cabelos e disse que estava realizado com o suposto ato de caridade, porque era amigo do homem e queria ajudá-lo naquele momento. "Você não quer que te ajude? Vou dar R$ 50 para você, pronto. (...) Estou ajudando você, sou teu amigo, rapaz", disse Renato Eugênio enquanto a pessoa que gravava o vídeo ria da situação.

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Pronunciamento de Renato Eugênio

Até o momento, o idoso ainda não foi localizado para dar mais esclarecimentos sobre o caso, mas o empresário Renato Eugênio, dono da Renato Veículos, local onde ocorreu o episódio, decidiu fazer um pronunciamento sobre o vídeo que circula na web. Em entrevista à página Rio Preto Região no Instagram, ele pediu desculpas, alegou ser amigo do idoso há mais de 20 anos e que aquilo tudo era apenas "um clima de amizade".

"Fazia muitos anos que não via ele. Ele veio até a loja, estava cabeludo, barbudo, e até falei assim 'vamos pintar seu cabelo e deixar você mais bonito', mas jamais tive essa intenção. Ele é amigo da gente, ele é conhecido da gente, tem um carinho muito grande pela pessoa dele, e quero até me desculpar das pessoas que estão interpretando isso aí, como se eu estivesse fazendo esse mal para a pessoa dele", destacou Renato.

No final do pronunciamento, o empresário também disse que é "uma pessoa do bem". "Eu ajudo ele há vários anos, sempre procurei ajudar, inclusive nesse dia ele levou uma sacola de roupa, de agasalhos para ele junto e jamais tive essa intenção de causar toda essa polêmica. Quero me desculpar com todas as pessoas que viram isso aí e que sou uma pessoa do bem, nunca tive essa intenção de prejudicar ninguém", finalizou.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Heloá Canali, editora web em Oliberal.com)