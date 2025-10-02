Capa Jornal Amazônia
Operadoras erguem torre de telefonia em ilha remota, na região de Belém, como legado da COP

Estadão Conteúdo

As operadoras Vivo, Claro e TIM, e a empresa de infraestrutura para telecomunicações IHS se uniram para construção de uma torre de telefonia móvel na Ilha do Combú, na região insular da cidade de Belém, no Pará.

O investimento foi parte da preparação para a 30ª Conferência das Nações Unidas sobre Mudanças do Clima (COP 30), que ocorrerá no próximo mês. A conectividade na Ilha do Combú integrará o legado do evento para a região, via colaboração entre setor privado e poder público.

Combú fica a 1,5 km da orla do município de Belém e abriga aproximadamente 600 famílias ribeirinhas, que vivem de pesca artesanal, extrativismo vegetal e turismo. A ilha vem se tornando um dos destinos turísticos mais procurados da região e ganhou ainda mais visibilidade com eventos recentes.

A torre tem 60 metros de altura e conta com equipamentos das três operadoras instalados dentro da estrutura, reduzindo impacto na paisagem. A partir de agora, a ilha passará a contar com sinal 4G e 5G para os celulares e demais dispositivos.

Segundo as empresas, o local ficou praticamente sem conexão por muito tempo devido à logística complexa de instalação da torre em um ambiente onde só é possível chegar de barco, com floresta densa, solo alagadiço e restrições para instalação de estruturas desse porte. O governo do Pará atuou como facilitador.

"Esta é uma solução de infraestrutura compartilhada sem precedentes na Ilha do Combú, que se beneficiou de todas as operadoras estarem no projeto desde o seu princípio", afirmou o diretor da IHS, Rafael Podestà. "Conectividade neste contexto significa inclusão social, apoio a políticas públicas e menos impacto ambiental por meio do compartilhamento - um modelo que queremos replicar em outras regiões da Amazônia", acrescentou.

Palavras-chave

COP30/TELEFONIA/OPERADORAS/TORRE
