Operadora lança desafio com prêmio de R$ 50 mil para creators a partir de mil seguidores

O cenário de produção de conteúdo digital vive um momento de expansão acelerada, abrindo novas oportunidades para que criadores transformem criatividade em carreira. Nesse contexto, a TIM lançou a TIM House, plataforma desenvolvida em parceria com as agências Mynd e Stage, com foco em capacitação, visibilidade e conexão com marcas.

A iniciativa marca a entrada da operadora na chamada creator economy, com o objetivo de aproximar talentos, principalmente emergentes, de oportunidades de monetização e crescimento profissional.

Para o lançamento, o hub apresentou um desafio temático sobre o Big Brother Brasil 26. Os 30 conteúdos com melhor desempenho em engajamento serão premiados, com destaque para o primeiro colocado.

Desafio da TIM House premia criadores com dinheiro e visibilidade

O vencedor do desafio receberá um pacote que inclui:

R$ 50 mil em prêmio;

Um iPhone 17;

Colaboração exclusiva com a influenciadora Pequena Lô.

A proposta é ampliar a visibilidade do criador e impulsionar sua atuação no mercado digital. Segundo Marcos Lacerda, VP de Comunicação e Marca da TIM, a plataforma surge como um convite para que vozes autênticas ocupem novos espaços e acelerem sua monetização em um ambiente diverso.

Como funciona a plataforma TIM House

O funcionamento da TIM House foi estruturado para ser simples e contínuo. O criador interessado deve realizar cadastro no site oficial, acessar o briefing da campanha, produzir o conteúdo e enviá-lo para aprovação antes da publicação.

A remuneração varia de acordo com cada campanha e pode incluir pagamento em dinheiro ou experiências oferecidas pela marca.

Para participar, é necessário atender a alguns critérios básicos:

Ser maior de idade;

Ter pelo menos mil seguidores no Instagram.

A plataforma também prevê mudanças nos formatos de seleção e recompensa conforme a dinâmica de cada ação, ampliando as possibilidades para diferentes perfis de criadores.