O Liberal chevron right Variedades chevron right

Operação Spare: esquema movimentou R$ 4,5 bilhões, mas com só 0,1% de arrecadação, diz Haddad

O esquema envolveu suspeitos de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial por meio de postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, motéis e franquias

Estadão Conteúdo
fonte

Ministro da Fazenda, Fernando Haddad (Lula Marques/ Agência Brasil)

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse nesta quinta-feira, 25, que a chamada Operação Spare identificou movimentação acima de R$ 4,5 bilhões entre 2020 e 2024 no setor de combustíveis, com apenas R$ 4,5 milhões de arrecadação de tributos federais. Ou seja, 0,1% do total movimentado.

O esquema envolveu suspeitos de lavagem de dinheiro e ocultação patrimonial por meio de postos de combustíveis, empreendimentos imobiliários, motéis e franquias. Foram identificadas ainda administradoras de postos que movimentaram R$ 540 milhões no mesmo período. Haddad explicou que a baixíssima arrecadação "dessa montanha de recursos" levantou o sinal de alerta na Receita Federal.

"Se nós tivéssemos falando de pequenas atividades de recurso, já seria grave, mas não. Nós estamos falando de operações muito vultosas, que implicam bilhões e bilhões de reais. Já é a quarta operação que a Receita faz no âmbito dessa grande estruturação", declarou o ministro em conversa com jornalistas. Os novos alvos têm ligação com investigados da Operação Carbono Oculto

