Operação do MP-SP e da PM mira chefes de tráfico de drogas na Favela do Moinho

Uma operação realizada em conjunto entre o Ministério Público do Estado de São Paulo (MP-SP) e a Polícia Militar (PM) na manhã desta segunda-feira, 8, tem como alvo prender chefes de tráfico de drogas na Favela no Moinho, no centro de São Paulo.

Conforme a TV Globo, Alessandra Moja, irmã do traficante Leonardo Moja, conhecido como Leo do Moinho, que chefiava o tráfico no local e foi preso no ano passado, foi detida durante a ação. Os outros dois presos são José Carlos Silva, que teria sido escolhido como substituto de Leonardo na liderança, e Jorge de Santana, proprietário de um bar e responsável por armazenar drogas e armas. A reportagem tenta localizar as defesas.

Ao menos 10 mandados de prisão preventiva e 21 de busca e apreensão estão sendo cumpridos.

Drogas

Conforme reportagem do Estadão, a comunidade da região central de São Paulo era o ponto prioritário para armazenar e distribuir drogas para a Cracolândia e outras áreas da cidade. De um lado, esse ecossistema abastecia dependentes químicos do centro e, na outra ponta, ajudava a financiar o Primeiro Comando da Capital (PCC).