Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Operação da PM na Favela do Moinho deixa suspeito morto após troca de tiros

Estadão Conteúdo

A Polícia Militar realizou na tarde desta sexta-feira, 19, uma operação para cumprir mandado de busca e apreensão na Favela do Moinho, na região central de São Paulo. Durante a ação, houve troca de tiros e um suspeito foi baleado e morreu, segundo informou a corporação.

De acordo com a PM, equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e o homem atingido foi socorrido e levado para a Santa Casa, mas faleceu no local. Até o momento não há informações sobre prisões ou apreensões.

A Favela do Moinho tem sido alvo recorrente de operações policiais e investigações do Ministério Público por suspeita de atuação do Primeiro Comando da Capital (PCC) no tráfico de drogas. Em 2024, Leonardo Moja, conhecido como "Léo do Moinho", apontado como chefe do tráfico na região, foi preso. Em setembro do ano passado, uma operação conjunta do MP, da PM e da Polícia Civil prendeu outros sete suspeitos, incluindo a irmã dele, Alessandra Moja.

As investigações do Ministério Público indicaram que lideranças do tráfico continuaram a comandar atividades criminosas a partir do sistema prisional, incluindo ordens para intimidar funcionários da CDHU e tentar impedir a saída de famílias da Favela do Moinho. A comunidade é apontada como área de influência do PCC e tem sido alvo recorrente de operações policiais.

O território também se tornou foco de disputa política entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos). O governo estadual defende a desocupação da área e a transformação do espaço em um parque, enquanto o governo federal sustenta que a retirada dos moradores deve ocorrer com garantia de reassentamento e sem uso de força policial.

Em maio, União e governo paulista firmaram um acordo para a remoção das cerca de 900 famílias que vivem na comunidade, localizada em terreno federal.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Operação

PM

Favela do Moinho

tiroteio

morte
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda