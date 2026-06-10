Operação da PM de SP em Paraisópolis termina com suspeito baleado

Uma operação da Polícia Militar (PM) na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, terminou com um suspeito ferido na madrugada desta quarta-feira, 10.

Segundo o tenente-coronel Ives Minosso, responsável pela ação, equipes da Força Tática do 16º Batalhão de Polícia Militar Metropolitano realizavam uma operação de combate ao crime organizado quando encontraram suspeitos armados em uma região conhecida por concentrar pontos de tráfico de drogas.

"Houve confronto, diversos disparos foram efetuados contra as equipes policiais. Um criminoso foi alvejado por disparos de fuzil da equipe nas pernas", afirmou em entrevista à TV Globo. O homem baleado foi socorrido e está em estado grave.

De acordo com o oficial, com o suspeito os policiais apreenderam duas mochilas com drogas e uma pistola calibre 9 milímetros.

O tenente-coronel também confirmou um segundo confronto envolvendo policiais na comunidade na mesma noite. Segundo ele, os disparos efetuados nessa ocorrência atingiram um ônibus que estava estacionado no local e não deixou vítimas.

O Estadão procurou a Secretaria da Segurança Pública mas não obteve retorno. O espaço segue aberto para manifestação.

A operação também afetou o transporte público no local. Segundo a SPTrans, a circulação de ônibus da empresa Auto Bless foi interrompida na Avenida Hebe Camargo, na altura do número 550, às 22h15 de terça-feira (9). A via foi liberada por volta das 5h30 desta quarta-feira e a operação das linhas foi retomada gradativamente.