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Operação da PF mira esquema de corrupção no Porto do RJ; prejuízo é estimado em R$ 500 milhões

Estadão Conteúdo

A Polícia Federal (PF) realiza nesta terça-feira, 28, uma operação contra um esquema de corrupção no Porto do Rio de Janeiro. O grupo teria provocado um prejuízo estimado em cerca de R$ 500 milhões aos cofres públicos.

Estão sendo cumpridos 45 mandados de busca e apreensão no Rio e no Espírito Santo, além do afastamento dos cargos de 17 auditores fiscais e oito analistas tributários, medidas de bloqueio de bens e restrições a atividades profissionais de nove despachantes.

As investigações apontam a atuação de grupo estruturado na liberação irregular de mercadorias, com divergências entre produtos importados e declarados, e possível supressão de tributos.

Os investigados poderão responder por crimes como corrupção, associação criminosa, contrabando, descaminho e lavagem de dinheiro, entre outros.

São 45 mandados de busca e apreensão nos seguintes locais:

- Rio de Janeiro/RJ; - Niterói/RJ; - Nilópolis/RJ; - Nova Friburgo/RJ; - Vitória/ES.

Alvos incluem:

- residências; - empresas; - repartições públicas; - alfândegas do Porto do Rio e do Galeão; - superintendência da Receita Federal no RJ.

Medidas judiciais:

- afastamento de 17 auditores fiscais; - afastamento de 8 analistas tributários; - bloqueio de até R$ 102 milhões em bens; - proibição de 9 despachantes de atuar no Porto do Rio.

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