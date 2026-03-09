Capa Jornal Amazônia
Operação contra o Comando Vermelho investiga R$ 136 milhões e apreende imóveis de luxo

Como se sabe, o chamado 'crime organizado' parte de esquemas de corrupção entre poderosos em diversas áreas da elite financeira no país.

Estadão Conteúdo
fonte

Polícia Civil do Rio de Janeiro conseguiu localizar estelionatário que deu golpes em visitantes que vieram para a COP30, em Belém. (Divulgação / Polícia Civil do Rio de Janeiro)

A Polícia Civil do Rio de Janeiro realiza, nesta segunda-feira, 9, uma operação interestadual contra um esquema do Comando Vermelho (CV) de fraudes bancárias com empresas fictícias e lavagem de dinheiro, responsável por movimentar mais de R$ 136 milhões.

Os agentes cumprem 38 mandados de busca e apreensão em endereços na capital fluminense, na Região Metropolitana, na Região dos Lagos e também no Rio Grande do Sul. Até o momento, um dos alvos foi preso em flagrante com um automóvel de luxo roubado.

De acordo com o governo do Rio, a operação tem como objetivo "desarticular uma complexa estrutura criminosa responsável por fraudar instituições financeiras por meio da abertura irregular de contas empresariais, obtenção indevida de crédito e ocultação da origem dos valores obtidos ilegalmente".

De acordo com as investigações, o grupo utilizava empresas de fachada, documentos falsos e pessoas interpostas, conhecidas como "laranjas", para viabilizar as fraudes.

A investigação teve início após uma instituição financeira comunicar irregularidades na abertura de contas empresariais e na concessão fraudulenta de crédito, que inicialmente causaram prejuízo superior a R$ 5,2 milhões.

Com o avanço das apurações e a análise de relatórios de inteligência financeira, os agentes identificaram movimentações de alto valor incompatíveis com a capacidade econômica declarada pelos investigados. Foi descoberto que o principal operador financeiro da organização criminosa movimentou cerca de R$ 136 milhões em menos de dez meses.

Segundo o governo, os "operadores financeiros ligados ao esquema possuem antecedentes criminais por crimes como tráfico de drogas, roubo e associação criminosa. Ainda há indícios de que parte dos recursos obtidos com as fraudes era destinada ao financiamento de atividades ilícitas relacionadas ao tráfico".

