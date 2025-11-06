Operação contra bebidas adulteradas fecha depósitos clandestinos e prende 3 em SP

A Polícia Civil de São Paulo realiza nesta quinta-feira, 6, a quarta fase da operação "Parece, mas não é", contra falsificação de bebidas alcoólicas. Até o momento, nesta etapa, três pessoas foram presas em flagrante. Ações ganharam destaque após o surgimento de casos de intoxicação por metanol no País, que tiveram início no Estado de São Paulo.

"Duas pessoas foram detidas em depósitos clandestinos de garrafas de bebidas alcoólicas nos bairros Ermelino Matarazzo e Vila Cruzeiro, na zona leste da capital", disse a Secretaria da Segurança Pública do Estado.

Depósitos clandestinos também foram fechados

As ações resultaram ainda na apreensão de milhares de garrafas destinadas à falsificação de bebidas destiladas, como gin, uísque e vodca, em dois locais distintos, onde também foram encontrados rótulos e embalagens diferentes de modelos originais.

Em Sertãozinho, no interior paulista, o dono de um bar foi preso por vender bebidas alcoólicas com características alteradas, incluindo cor, cheiro e volume inconsistente em garrafas lacradas.

Ao todo, são cumpridos 16 mandados de busca e apreensão em endereços da capital paulista e no interior do Estado, nas cidades de Americana, Marília, Taquaritinga, Sertãozinho e Matão. Uma ordem judicial também é cumprida em Londrina, no Paraná, segundo a pasta.

A ação foi deflagrada por agentes do 42º Distrito Policial (Parque São Lucas), com apoio das delegacias de Marília, Americana e Sertãozinho e da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo. Segundo a SSP, fases anteriores da ação foram realizadas pela Polícia Civil do Estado mesmo antes do surgimento de casos de intoxicação no País.

Balanço de casos

De acordo com dados divulgados pelo Ministério da Saúde, ao todo, 104 notificações foram registradas até sexta-feira, 31.

O número de casos confirmados de intoxicação por metanol associados ao consumo de bebidas alcoólicas permanece em 59, e os registros em investigação passaram para 45 - um a mais em relação a atualização anterior. Outras 682 notificações foram descartadas.

A maioria dos casos confirmados está concentrada no Estado de São Paulo, que registra 46 confirmações e 9 notificações ainda em investigação. Além de São Paulo, há casos confirmados no Paraná (6), em Pernambuco (5), no Rio Grande do Sul (1) e em Mato Grosso (1).

Além de São Paulo, outros oito Estados possuem casos suspeitos desse tipo de intoxicação: Pernambuco investiga 20 notificações, Piauí (5), Paraná (4), Mato Grosso (2), Rio de Janeiro (2), Bahia (1), Mato Grosso do Sul (1) e Tocantins (1).

O número de óbitos permanece em 15, sendo 9 em São Paulo, 3 no Paraná e 3 em Pernambuco. Já os óbitos em investigação caíram para 6: São Paulo (2), Pernambuco (2), Rio de Janeiro (1) e Mato Grosso do Sul (1). Outras 40 notificações de óbitos foram descartadas.