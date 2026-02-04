Capa Jornal Amazônia
Ônibus pega fogo e interdita a Avenida Rebouças, em SP

Estadão Conteúdo

Um ônibus pegou fogo na manhã desta quarta-feira, 4, na Avenida Rebouças, na zona oeste de São Paulo. De acordo com o Corpo de Bombeiros o fogo foi contido e não há vítimas no local. O incêndio aconteceu por conta de uma pane no veículo, segundo informações da Secretaria Municipal de Mobilidade e Transporte (SMT) e da São Paulo TRansporte (SPTrans).

O coletivo operava na linha 8700/10 Terminal Campo Limpo - Praça Ramos de Azevedo. O trânsito ainda permanecia interditado às 8h30 na altura do número 600 da avenida, onde ocorreu o incidente.

As linhas de ônibus com destino ao centro seguem em desvio pela Avenida Rebouças (corredor), acessam a pista local da via e depois a Rua da Consolação, retomando o trajeto normal.

Já no sentido bairro, os coletivos desviam pela Alameda Jaú, Rua da Consolação, Rua Estados Unidos e Avenida Rebouças, onde seguem normalmente.

Pelo menos 20 linhas de ônibus estão com a circulação afetada em razão da ocorrência na região.

