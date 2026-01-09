Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Ônibus em chamas sem motorista bate em barranco em rodovia

Segundo a ANTT, o veículo havia saído de Caruaru (PE) com 47 pessoas a bordo

Estadão Conteúdo

Um ônibus em chamas e sem motorista bateu de ré em um barranco às margens do km 520 da rodovia Fernão Dias, na serra de Igarapé, na região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira, 9. O acidente foi registrado em vídeo por pessoas que passavam pelo trecho da BR-381.

As imagens mostram que a rodovia estava movimentada no momento do acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista e os passageiros conseguiram deixar o veículo antes de ser tomado pelo fogo. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o veículo havia saído de Caruaru (PE) com 47 pessoas a bordo e tinha São Paulo como destino.

Segundo a agência, o veículo não tinha autorização válida junto ao órgão para transportar passageiros, o que caracteriza transporte clandestino. A ANTT não informou de qual empresa era o ônibus.

"A ANTT reforça que o transporte rodoviário interestadual de passageiros deve ser realizado exclusivamente por empresas autorizadas, como forma de garantir a segurança dos usuários", explicou.

A pista no sentido sul da rodovia, que precisou ser parcialmente interditada por volta das 9h desta sexta-feira, permanecia com restrição de tráfego até a publicação desta reportagem.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

ônibus

incêndio

Fernão Dias

acidente
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda