Ônibus em chamas sem motorista bate em barranco em rodovia

Um ônibus em chamas e sem motorista bateu de ré em um barranco às margens do km 520 da rodovia Fernão Dias, na serra de Igarapé, na região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta sexta-feira, 9. O acidente foi registrado em vídeo por pessoas que passavam pelo trecho da BR-381.

As imagens mostram que a rodovia estava movimentada no momento do acidente. De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista e os passageiros conseguiram deixar o veículo antes de ser tomado pelo fogo. Ninguém ficou ferido.

Em nota, a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) informou que o veículo havia saído de Caruaru (PE) com 47 pessoas a bordo e tinha São Paulo como destino.

Segundo a agência, o veículo não tinha autorização válida junto ao órgão para transportar passageiros, o que caracteriza transporte clandestino. A ANTT não informou de qual empresa era o ônibus.

"A ANTT reforça que o transporte rodoviário interestadual de passageiros deve ser realizado exclusivamente por empresas autorizadas, como forma de garantir a segurança dos usuários", explicou.

A pista no sentido sul da rodovia, que precisou ser parcialmente interditada por volta das 9h desta sexta-feira, permanecia com restrição de tráfego até a publicação desta reportagem.