Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Ônibus com trabalhadores rurais capota deixando 6 mortos e mais de 40 feridos

A PRF informou que o ônibus não tinha autorização para realizar esse tipo de fretamento

Estadão Conteúdo
fonte

O acidente deixou 52 vítimas (Reprodução/Divulgação/Corpo de Bombeiros)

Um ônibus que transportava trabalhadores rurais, que saíram do estado do Maranhão com destino a Santa Catarina, capotou na madrugada desta segunda-feira, 16, entre os municípios de Ocauçu e Marília, na Rodovia Transbrasiliana (BR-153). Os trabalhadores saíram do Maranhão com destino a Santa Catarina, onde atuariam na colheita de maçã, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF).

O acidente deixou 52 vítimas, com seis mortes confirmadas e 46 pessoas feridas foram encaminhadas para unidades de saúde, segundo informações do Corpo de Bombeiros, que prestou apoio no resgate das vítimas com cinco viaturas no local.

A PRF informou que, em consulta com a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o ônibus não tinha autorização para realizar esse tipo de fretamento e que só poderia circular no interior do Maranhão.

O ônibus estava sendo conduzido por dois motoristas que se revezavam na direção. O motorista que estava conduzindo o veículo no momento do acidente está internado em estado grave; o outro motorista, que estava descansando, faleceu no local, segundo a PRF.

Os feridos em estado grave foram encaminhados ao Hospital das Clínicas de Marília, enquanto aqueles com ferimentos leves foram levados para outras unidades de saúde do município, como o Hospital Unimar, o Hospital Materno Infantil, a UPA Sul e a UPA Norte.

Além dos Bombeiros, equipes da PRF, do SAMU e da concessionária responsável pela rodovia atuaram no atendimento da ocorrência, resgate às vítimas e controle do tráfego.

A Defesa Civil estadual informou que mobilizou equipes ao local da ocorrência e encaminhou materiais de ajuda humanitária para apoiar o acolhimento dos sobreviventes em abrigos municipais.

A Polícia Civil investiga as causas do acidente, que deixou vítimas e feridos em estado grave.

A rodovia permaneceu parcialmente interditada durante os trabalhos e foi totalmente liberada por volta das 5h55.

"A Polícia Civil atua na identificação das vítimas e dos demais envolvidos no acidente e já identificou a empresa responsável pelo coletivo, que será investigada. A perícia técnica foi acionada, e o caso será registrado na Delegacia Seccional de Marília", informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

acidente

sp

ônibus

capotamento

mortes
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda