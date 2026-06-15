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Ônibus com delegação esportiva capota e deixa mortos e feridos no Ceará

Estadão Conteúdo

Um acidente envolvendo um ônibus, que transportava integrantes de uma delegação esportiva, deixou pessoas mortas na madrugada desta segunda-feira, 15, na CE-187, nas proximidades do Distrito de Santa Teresa, no município de Tauá, no interior do Ceará. O número de vítimas fatais está sendo contabilizado, assim como de feridos. Segundo a rádio CBN com base nas informações do Corpo de Bombeiros, sete pessoas morreram e ao menos 30 ficaram feridas.

Pessoas feridas no acidente foram encaminhadas para atendimento em hospitais da região. Segundo informações iniciais do Corpo de Bombeiros, algumas delas ficaram presas nas ferragens.

Ainda conforme informações do Corpo de Bombeiros, as vítimas faziam parte de uma delegação esportiva.

"Segundo informações repassadas aos órgãos de emergência, o veículo transportava integrantes de uma delegação esportiva e demais ocupantes, totalizando mais de 40 passageiros", disse a corporação.

Os passageiros tinham participado de um torneio esportivo em Sobral e estavam retornando para Juazeiro do Norte.

Equipes de resgate foram acionadas ao local pouco antes das 4 horas da manhã. As causas do acidente ainda estão sendo investigadas.

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