Dia 5 de março é feriado em Belém e no Pará? Saiba quais cidades celebram a data
Data não é considerada feriado nacional ou ponto facultativo pelo Governo Federal, mas comemorações locais param atividades. Confira onde!
Sete municípios brasileiros terão feriado na próxima quinta-feira (5). A data, contudo, não é reconhecida como feriado nacional ou ponto facultativo no calendário oficial do Governo Federal.
A Lei nº 9.093, de 1995, confere aos estados a competência para estabelecer feriados estaduais, em comemoração a datas magnas. A mesma prerrogativa se estende aos municípios, que podem instituir feriados próprios por meio de leis municipais.
Municípios que celebram o dia 5 de março
É o caso de Bom Jardim, na região serrana do Rio de Janeiro. Em 5 de março de 1893, o município foi fundado e, este ano, comemora 133 anos de história com a data transformada em feriado.
Além de Bom Jardim, também terão feriado no dia 5 de março os seguintes municípios:
- Biritinga, na Bahia (Dia do Evangélico);
- Assaré, no Ceará, em celebração ao nascimento do conterrâneo Patativa do Assaré;
- Piraí do Sul, no Paraná (emancipação política do município);
- Caraúbas, no Rio Grande do Norte (emancipação política do município);
- Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina (aniversário da cidade);
- Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo (emancipação política do município).
Próximo feriado nacional e agenda de março
O próximo feriado nacional será a Paixão de Cristo, em 3 de abril. No mês de março, o cronograma federal não prevê paralisações oficiais em todo o país.
Feriados nacionais de 2026
Confira a lista dos próximos feriados nacionais previstos para 2026:
- 3 de abril, Paixão de Cristo;
- 21 de abril, Tiradentes;
- 1º de maio, Dia do Trabalhador;
- 7 de setembro, Independência do Brasil;
- 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida;
- 2 de novembro, Finados;
- 15 de novembro, Proclamação da República;
- 20 de novembro, Dia de Zumbi e da Consciência Negra;
- 25 de dezembro, Natal.
Ponto facultativo: Entenda a diferença
Datas como Quarta-feira de Cinzas, Corpus Christi e vésperas de Natal e de Ano-Novo são consideradas ponto facultativo. Nesses casos, órgãos públicos e empregadores têm a opção de manter o expediente integral, organizar plantões ou conceder folga aos funcionários.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA