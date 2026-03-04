Capa Jornal Amazônia
Dia 5 de março é feriado em Belém e no Pará? Saiba quais cidades celebram a data

Data não é considerada feriado nacional ou ponto facultativo pelo Governo Federal, mas comemorações locais param atividades. Confira onde!

O Liberal, com informações de Estadão Conteúdo
fonte

Imagem ilustrativa (Foto: jannoon028 / Freepik)

Sete municípios brasileiros terão feriado na próxima quinta-feira (5). A data, contudo, não é reconhecida como feriado nacional ou ponto facultativo no calendário oficial do Governo Federal.

A Lei nº 9.093, de 1995, confere aos estados a competência para estabelecer feriados estaduais, em comemoração a datas magnas. A mesma prerrogativa se estende aos municípios, que podem instituir feriados próprios por meio de leis municipais.

Municípios que celebram o dia 5 de março

É o caso de Bom Jardim, na região serrana do Rio de Janeiro. Em 5 de março de 1893, o município foi fundado e, este ano, comemora 133 anos de história com a data transformada em feriado.

Além de Bom Jardim, também terão feriado no dia 5 de março os seguintes municípios:

  • Biritinga, na Bahia (Dia do Evangélico);
  • Assaré, no Ceará, em celebração ao nascimento do conterrâneo Patativa do Assaré;
  • Piraí do Sul, no Paraná (emancipação política do município);
  • Caraúbas, no Rio Grande do Norte (emancipação política do município);
  • Bom Jardim da Serra, em Santa Catarina (aniversário da cidade);
  • Ribeirão Bonito, no interior de São Paulo (emancipação política do município).

Próximo feriado nacional e agenda de março

O próximo feriado nacional será a Paixão de Cristo, em 3 de abril. No mês de março, o cronograma federal não prevê paralisações oficiais em todo o país.

Feriados nacionais de 2026

Confira a lista dos próximos feriados nacionais previstos para 2026:

  • 3 de abril, Paixão de Cristo;
  • 21 de abril, Tiradentes;
  • 1º de maio, Dia do Trabalhador;
  • 7 de setembro, Independência do Brasil;
  • 12 de outubro, Dia de Nossa Senhora Aparecida;
  • 2 de novembro, Finados;
  • 15 de novembro, Proclamação da República;
  • 20 de novembro, Dia de Zumbi e da Consciência Negra;
  • 25 de dezembro, Natal.

Ponto facultativo: Entenda a diferença

Datas como Quarta-feira de Cinzas, Corpus Christi e vésperas de Natal e de Ano-Novo são consideradas ponto facultativo. Nesses casos, órgãos públicos e empregadores têm a opção de manter o expediente integral, organizar plantões ou conceder folga aos funcionários.

