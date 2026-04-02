Onde é feriado em 2 de abril? Veja lista de cidades do Brasil que celebram a data
Dia de São Francisco de Paula é celebrado em diferentes regiões do país
O Dia de São Francisco de Paula é celebrado nesta quinta-feira, 2 de abril, com feriados e pontos facultativos em diversas cidades brasileiras.
Em Seropédica, no Rio de Janeiro, a data também celebra o Dia de Adoração a Cristo. Outros municípios do País comemoram ainda aniversário de emancipação política.
São Francisco de Paula é conhecido como Eremita da Caridade. Ele é considerado padroeiro dos marinheiros, viajantes e eremitas. A história indica que São Francisco de Paula morreu em 2 de abril de 1507 e foi canonizado em 1º de maio de 1519 pelo papa Leão X.
A Quinta-Feira Santa, nesta quinta-feira, 2 de abril, não configura um feriado nacional. O feriado nacional é válido apenas para a Sexta-Feira Santa, que ocorre em 3 de abril. Algumas escolas ligadas a instituições religiosas, no entanto, não terão aula nesta data.
Ponto facultativo em estados brasileiros
Em alguns locais do país, a quinta-feira, 2 de abril, será ponto facultativo. É o caso de Ceará e Tocantins, onde os governadores decretaram o ponto facultativo para órgãos públicos estaduais. Serviços essenciais funcionarão normalmente nestes locais.
Lista de cidades com feriado ou ponto facultativo em 2 de abril
Confira os municípios que terão feriado ou ponto facultativo nesta quinta-feira, 2 de abril:
- Minas Gerais
- Poço Fundo: aniversário de emancipação política
- Paraná
- Jacarezinho: aniversário de emancipação política
- Rio de Janeiro
- São Francisco de Itabapoana: dia de São Francisco de Paula
- Seropédica: dia de Adoração a Cristo
- Trajano de Morais: dia de São Francisco de Paula
- Rio Grande do Sul
- São Francisco de Paula: dia de São Francisco de Paula
- São Paulo
- Alumínio: aniversário de emancipação política
- Capão Bonito: aniversário de emancipação política
- Cotia: aniversário de emancipação política
- Dobrada: dia de São Francisco de Paula
- Itirapina: Quinta-feira santa e celebração das Endoenças
- Macaubal: dia de São Francisco de Paula
- Narandiba: dia de São Francisco de Paula
- Pacaembu: aniversário de emancipação política
- Pongaí: aniversário de emancipação política
- Suzano: aniversário de emancipação política
- Ubirajara: aniversário de emancipação política
- Vinhedo: aniversário de emancipação política
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