Onde é feriado em 2 de abril? Veja lista de cidades do Brasil que celebram a data

O Dia de São Francisco de Paula é celebrado nesta quinta-feira, 2 de abril, com feriados e pontos facultativos em diversas cidades brasileiras.

Em Seropédica, no Rio de Janeiro, a data também celebra o Dia de Adoração a Cristo. Outros municípios do País comemoram ainda aniversário de emancipação política.

São Francisco de Paula é conhecido como Eremita da Caridade. Ele é considerado padroeiro dos marinheiros, viajantes e eremitas. A história indica que São Francisco de Paula morreu em 2 de abril de 1507 e foi canonizado em 1º de maio de 1519 pelo papa Leão X.

A Quinta-Feira Santa, nesta quinta-feira, 2 de abril, não configura um feriado nacional. O feriado nacional é válido apenas para a Sexta-Feira Santa, que ocorre em 3 de abril. Algumas escolas ligadas a instituições religiosas, no entanto, não terão aula nesta data.

Ponto facultativo em estados brasileiros

Em alguns locais do país, a quinta-feira, 2 de abril, será ponto facultativo. É o caso de Ceará e Tocantins, onde os governadores decretaram o ponto facultativo para órgãos públicos estaduais. Serviços essenciais funcionarão normalmente nestes locais.

Lista de cidades com feriado ou ponto facultativo em 2 de abril

Confira os municípios que terão feriado ou ponto facultativo nesta quinta-feira, 2 de abril:

Minas Gerais Poço Fundo: aniversário de emancipação política

Paraná Jacarezinho: aniversário de emancipação política

Rio de Janeiro São Francisco de Itabapoana: dia de São Francisco de Paula Seropédica: dia de Adoração a Cristo Trajano de Morais: dia de São Francisco de Paula

Rio Grande do Sul São Francisco de Paula: dia de São Francisco de Paula

São Paulo Alumínio: aniversário de emancipação política Capão Bonito: aniversário de emancipação política Cotia: aniversário de emancipação política Dobrada: dia de São Francisco de Paula Itirapina: Quinta-feira santa e celebração das Endoenças Macaubal: dia de São Francisco de Paula Narandiba: dia de São Francisco de Paula Pacaembu: aniversário de emancipação política Pongaí: aniversário de emancipação política Suzano: aniversário de emancipação política Ubirajara: aniversário de emancipação política Vinhedo: aniversário de emancipação política

