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Onde é feriado em 2 de abril? Veja lista de cidades do Brasil que celebram a data

Dia de São Francisco de Paula é celebrado em diferentes regiões do país

Estadão Conteúdo
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Tirar um tempo para relaxar a mente também é fundamental para manter a rotina de estudos com qualidade (Freepik.com)

O Dia de São Francisco de Paula é celebrado nesta quinta-feira, 2 de abril, com feriados e pontos facultativos em diversas cidades brasileiras.

Em Seropédica, no Rio de Janeiro, a data também celebra o Dia de Adoração a Cristo. Outros municípios do País comemoram ainda aniversário de emancipação política.

São Francisco de Paula é conhecido como Eremita da Caridade. Ele é considerado padroeiro dos marinheiros, viajantes e eremitas. A história indica que São Francisco de Paula morreu em 2 de abril de 1507 e foi canonizado em 1º de maio de 1519 pelo papa Leão X.

A Quinta-Feira Santa, nesta quinta-feira, 2 de abril, não configura um feriado nacional. O feriado nacional é válido apenas para a Sexta-Feira Santa, que ocorre em 3 de abril. Algumas escolas ligadas a instituições religiosas, no entanto, não terão aula nesta data.

Ponto facultativo em estados brasileiros

Em alguns locais do país, a quinta-feira, 2 de abril, será ponto facultativo. É o caso de Ceará e Tocantins, onde os governadores decretaram o ponto facultativo para órgãos públicos estaduais. Serviços essenciais funcionarão normalmente nestes locais.

Lista de cidades com feriado ou ponto facultativo em 2 de abril

Confira os municípios que terão feriado ou ponto facultativo nesta quinta-feira, 2 de abril:

  • Minas Gerais
    • Poço Fundo: aniversário de emancipação política
  • Paraná
    • Jacarezinho: aniversário de emancipação política
  • Rio de Janeiro
    • São Francisco de Itabapoana: dia de São Francisco de Paula
    • Seropédica: dia de Adoração a Cristo
    • Trajano de Morais: dia de São Francisco de Paula
  • Rio Grande do Sul
    • São Francisco de Paula: dia de São Francisco de Paula
  • São Paulo
    • Alumínio: aniversário de emancipação política
    • Capão Bonito: aniversário de emancipação política
    • Cotia: aniversário de emancipação política
    • Dobrada: dia de São Francisco de Paula
    • Itirapina: Quinta-feira santa e celebração das Endoenças
    • Macaubal: dia de São Francisco de Paula
    • Narandiba: dia de São Francisco de Paula
    • Pacaembu: aniversário de emancipação política
    • Pongaí: aniversário de emancipação política
    • Suzano: aniversário de emancipação política
    • Ubirajara: aniversário de emancipação política
    • Vinhedo: aniversário de emancipação política
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