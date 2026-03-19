Onde é feriado em 19 de março? Veja lista de cidades do Brasil que celebram a data

O Dia de São José, celebrado nesta quinta-feira, 19, é uma data marcante no calendário de feriados do Brasil. O santo da Igreja Católica é considerado padroeiro de centenas de cidades, o que resulta em feriado ou ponto facultativo em diversas localidades pelo país.

No Amapá, por exemplo, a Lei Estadual nº 667/2002 estabelece que o dia seja feriado em todas as cidades do estado. Já no Ceará, de acordo com o Decreto Estadual nº 36.476/2025, a data é considerada ponto facultativo.

Conforme a crença católica, José foi carpinteiro, pai adotivo de Jesus Cristo e esposo de Maria. Para os fiéis, ele é o protetor das famílias, dos trabalhadores e da Igreja Católica, simbolizando proteção, fé e dedicação no lar e no trabalho. Em alguns municípios, a celebração do Dia de São José também coincide com o aniversário de emancipação política.

Confira as cidades com feriado ou ponto facultativo em 19 de março

A seguir, a relação dos municípios brasileiros que observam feriado ou ponto facultativo em 19 de março, organizados por estado:

Alagoas

Canapi: Dia de São José

Marechal Deodoro: Dia de São José

Porto Calvo: Dia de São José

São José da Laje: Dia de São José

São José da Tapera: Dia de São José

Amazonas

Pauini: aniversário de emancipação política

Amapá

Amapá: Dia de São José

Calçoene: Dia de São José

Cutias: Dia de São José

Ferreira Gomes: Dia de São José

Itaubal: Dia de São José

Laranjal do Jari: Dia de São José

Macapá: Dia de São José

Mazagão: Dia de São José

Oiapoque: Dia de São José

Pedra Branca do Amapari: Dia de São José

Porto Grande: Dia de São José

Pracuúba: Dia de São José

Santana: Dia de São José

Serra do Navio: Dia de São José

Tartarugalzinho: Dia de São José

Vitória do Jari: Dia de São José

Bahia

Água Fria: Dia de São José

Aporá: Dia de São José

Capela do Alto Alegre: Dia de São José

Carinhanha: Dia de São José

Gandu: Dia de São José

Ibirataia: Dia de São José

Itabuna: Dia de São José

Itapetinga: Dia de São José

João Dourado: Dia de São José

Jussara: Dia de São José

Mortugaba: Dia de São José

Mucuri: Dia de São José

Sento Sé: Dia de São José

Una: Dia de São José

Várzea da Roça: Dia de São José

Ceará

Acopiara: Dia de São José

Aquiraz: Dia de São José

Aracati: Dia de São José

Barro: Dia de São José

Boa Viagem: Dia de São José

Campos Sales: Dia de São José

Cascavel: Dia de São José

Catarina: Dia de São José

Catunda: Dia de São José

Caucaia: Dia de São José

Chorozinho: Dia de São José

Crato: Dia de São José

Eusébio: Dia de São José

Farias Brito: Dia de São José e aniversário de emancipação política

Fortaleza: Dia de São José

Fortim: Dia de São José

Granja: Dia de São José

Horizonte: Dia de São José

Icapuí: Dia de São José

Icó: Dia de São José

Iguatu: Dia de São José

Ipaumirim: Dia de São José

Itapiúna: Dia de São José

Jaguaretama: Dia de São José

Lavras da Mangabeira: Dia de São José

Limoeiro do Norte: Dia de São José

Maracanaú: Dia de São José

Maranguape: Dia de São José

Milha: Dia de São José

Missão Velha: Dia de São José

Morada Nova: Dia de São José

Nova Russas: Dia de São José

Palhano: Dia de São José

Paracuru: Dia de São José

Pindoretama: Dia de São José

Potengi: Dia de São José

Quixadá: Dia de São José

Quixeré: Dia de São José

Redenção: Dia de São José

Senador Pompeu: Dia de São José

Tianguá: Dia de São José

Ubajara: Dia de São José

Umirim: Dia de São José

Uruburetama: Dia de São José

Espírito Santo

Águia Branca: Dia de São José

Alto Rio Novo: Dia de São José

Fundão: Dia de São José

Governador Lindenberg: Dia de São José

Mimoso do Sul: Dia de São José

São José do Calçado: Dia de São José

Goiás

Inaciolândia: Dia de São José

Inhumas: Dia de São José

Mossamedes: Dia de São José

Niquelândia: Dia de São José

Planaltina: aniversário de emancipação política

Porteirão: Dia de São José

Vianópolis: Dia de São José

Maranhão

Caxias: Dia de São José

Duque Bacelar: Dia de São José

Humberto de Campos: Dia de São José

Lagoa da Pedra: Dia de São José

Pastos Bons: Dia de São José

São José de Ribamar: Dia de São José

Timon: Dia de São José

Minas Gerais

Além Paraíba: Dia de São José

Alto Rio Doce: Dia de São José

Barra Longa: Dia de São José

Bicas: Dia de São José

Botelhos: Dia de São José

Cabeceira Grande: Dia de São José

Capetinga: Dia de São José

Caraí: Dia de São José

Confins: Dia de São José

Congonhal: Dia de São José

Conselheiro Pena: Dia de São José

Córrego Danta: Dia de São José

Fama: Dia de São José e aniversário de emancipação política

Itajubá: Dia de São José

Itamonte: Dia de São José

Itueta: Dia de São José

Itumirim: Dia de São José

Jaboticatubas: Dia de São José

Medeiros: Dia de São José

Muzambinho: Dia de São José

Nova Era: Dia de São José

Paraisópolis: Dia de São José

São Francisco: Dia de São José

São José da Barra: Dia de São José

São José da Lapa: Dia de São José

São José da Varginha: Dia de São José

São José do Alegre: Dia de São José

São José do Divino: Dia de São José

São José do Goiabal: Dia de São José

São José do Jacuri: Dia de São José

São José do Mantimento: Dia de São José

Tocantins: Dia de São José

Tumiritinga: Dia de São José

Mato Grosso do Sul

Cassilândia: Dia de São José

Coxim: Dia de São José

Guia Lopes da Laguna: Dia de São José e aniversário de emancipação política

Itaporã: Dia de São José

Ponta Porã: Dia de São José

Ribas do Rio Pardo: Dia de São José e aniversário de emancipação política

Mato Grosso

Alto Paraguai: Dia de São José

Alto Taquari: Dia de São José

Juara: Dia de São José

São José do Rio Claro: Dia de São José e aniversário de emancipação política

Vila Bela da Santíssima Trindade: Dia de São José e aniversário da cidade

Pará

Acará: Dia de São José

Castanhal: Dia de São José

Tucuruí: Dia de São José

Paraíba

Juazeirinho: Dia de São José

Montadas: Dia de São José

Paulista: Dia de São José

São José de Piranhas: Dia de São José

Pernambuco

Abreu e Lima: Dia de São José

Água Preta: Dia de São José

Amaraji: Dia de São José

Angelim: Dia de São José

Betânia: aniversário de emancipação política

Bezerros: Dia de São José

Bodocó: Dia de São José

Brejo da Madre de Deus: Dia de São José

Capoeiras: Dia de São José

Carpina: Dia de São José

Chã Grande: Dia de São José

Custódia: Dia de São José

Dormentes: Dia de São José

Feira Nova: Dia de São José

Frei Miguelinho: Dia de São José

Ingazeira: Dia de São José

Iguaracy: Dia de São José

Inajá: Dia de São José

Joaquim Nabuco: Dia de São José

Passira: Dia de São José

Rio Formoso: Dia de São José

São José da Coroa Grande: Dia de São José

São José do Belmonte: Dia de São José

São José do Egito: Dia de São José

Surubim: Dia de São José

Venturosa: Dia de São José

Vertentes: Dia de São José

Piauí

Altos: Dia de São José

Inhuma: Dia de São José

Paraná

Alto Piquiri: Dia de São José

Antônio Olinto: Dia de São José

Assaí: Dia de São José

Cambira: Dia de São José

Campo Mourão: Dia de São José

Castro: Dia de São José e aniversário da cidade

Diamante do Norte: Dia de São José

Enéas Marques: Dia de São José

Guaporema: Dia de São José

Imbaú: Dia de São José

Jaguapitã: Dia de São José

Pontal do Paraná: Dia de São José

Rancho Alegre dOeste: Dia de São José

Rio Bonito do Iguaçu: aniversário de emancipação política

Rolândia: Dia de São José

Santa Amélia: Dia de São José

São José da Boa Vista: Dia de São José

São José das Palmeiras: Dia de São José

São José dos Pinhais: Dia de São José

Saudade do Iguaçu: aniversário de emancipação política

Rio de Janeiro

Cardoso Moreira: Dia de São José

Itaperuna: Dia de São José

Itatiaia: Dia de São José

São José de Ubá: Dia de São José

São José do Vale do Rio Preto: Dia de São José

Rio Grande do Norte

Angicos: Dia de São José

Carnaúba dos Dantas: Dia de São José

São José do Campestre: Dia de São José

Rondônia

Monte Negro: Dia de São José

Roraima

Caracaraí: Dia de São José

Mucajaí: Dia de São José

Rio Grande do Sul

Amaral Ferrador: Dia de São José

Barão: Dia de São José

Carlos Gomes: Dia de São José

Cerro Grande do Sul: Dia de São José

Chapada: Dia de São José

Chuvisca: Dia de São José

Constantina: Dia de São José

Coqueiro Baixo: Dia de São José

Erechim: Dia de São José

Hulha Negra: Dia de São José

Ibiraiaras: Dia de São José

Imbé: Dia de São José

Ivorá: Dia de São José

Montauri: Dia de São José

Nova Esperança do Sul: Dia de São José

Paim Filho: Dia de São José

Pedro Osório: Dia de São José

Pinhal da Serra: Dia de São José

Pirapó: Dia de São José

São José das Missões: Dia de São José

São José do Inhacorá: Dia de São José

São José do Ouro: Dia de São José

São José dos Ausentes: Dia de São José

Sério: Dia de São José

Taquari: Dia de São José

Três Cachoeiras: Dia de São José

Santa Catarina

Atalanta: Dia de São José

Botuverá: Dia de São José

Brunópolis: Dia de São José

São José: Dia de São José e aniversário de emancipação política

São José do Cedro: Dia de São José

Timbó Grande: Dia de São José

Treze de Maio: Dia de São José

Sergipe

Campo do Brito: Dia de São José

Canhoba: Dia de São José

Malhador: Dia de São José

Monte Alegre de Sergipe: Dia de São José

São Paulo

Adolfo: Dia de São José

Álvares Machado: Dia de São José e aniversário da cidade

Arandu: aniversário da cidade

Barra Bonita: Dia de São José e aniversário de emancipação política

Caiuá: Dia de São José

Campos Novos Paulista: Dia de São José

Castilho: Dia de São José

Cerquilho: Dia de São José

Colina: Dia de São José

Corumbataí: Dia de São José e aniversário da cidade

Cravinhos: Dia de São José

Cunha: aniversário da cidade

Elias Fausto: Dia de São José

Estiva Gerbi: Dia de São José

Euclides da Cunha Paulista: Dia de São José

Flora Rica: Dia de São José e aniversário de emancipação política

Florínea: Dia de São José

Gália: Dia de São José

Guapiara: Dia de São José

Itajobi: Dia de São José

João Ramalho: Dia de São José

Mairinque: Dia de São José

Meridiano: aniversário de emancipação política

Mogi-Mirim: Dia de São José

Morro Agudo: Dia de São José

Murutinga do Sul: Dia de São José

Novo Horizonte: Dia de São José

Orlândia: Dia de São José

Osvaldo Cruz: Dia de São José

Panorama: Dia de São José

Pedranópolis: Dia de São José

Piacatu: Dia de São José

Pongaí: Dia de São José

Ribeirão Pires: Dia de São José e aniversário da cidade

Salesópolis: Dia de São José

São José da Bela Vista: Dia de São José

São José do Barreiro: Dia de São José

São José do Rio Pardo: Dia de São José

São José do Rio Preto: Dia de São José

São José dos Campos: Dia de São José

Severínia: Dia de São José

Taiacu: Dia de São José

Torrinha: Dia de São José

Tocantins

Dianópolis: Dia de São José e aniversário de emancipação política

Palmas: Dia de São José