Onde é feriado em 19 de março? Veja lista de cidades do Brasil que celebram a data
Em algumas cidades do País, o dia em prol do santo coincide com o aniversário de emancipação política
O Dia de São José, celebrado nesta quinta-feira, 19, é uma data marcante no calendário de feriados do Brasil. O santo da Igreja Católica é considerado padroeiro de centenas de cidades, o que resulta em feriado ou ponto facultativo em diversas localidades pelo país.
No Amapá, por exemplo, a Lei Estadual nº 667/2002 estabelece que o dia seja feriado em todas as cidades do estado. Já no Ceará, de acordo com o Decreto Estadual nº 36.476/2025, a data é considerada ponto facultativo.
Conforme a crença católica, José foi carpinteiro, pai adotivo de Jesus Cristo e esposo de Maria. Para os fiéis, ele é o protetor das famílias, dos trabalhadores e da Igreja Católica, simbolizando proteção, fé e dedicação no lar e no trabalho. Em alguns municípios, a celebração do Dia de São José também coincide com o aniversário de emancipação política.
Confira as cidades com feriado ou ponto facultativo em 19 de março
A seguir, a relação dos municípios brasileiros que observam feriado ou ponto facultativo em 19 de março, organizados por estado:
Alagoas
- Canapi: Dia de São José
- Marechal Deodoro: Dia de São José
- Porto Calvo: Dia de São José
- São José da Laje: Dia de São José
- São José da Tapera: Dia de São José
Amazonas
- Pauini: aniversário de emancipação política
Amapá
- Amapá: Dia de São José
- Calçoene: Dia de São José
- Cutias: Dia de São José
- Ferreira Gomes: Dia de São José
- Itaubal: Dia de São José
- Laranjal do Jari: Dia de São José
- Macapá: Dia de São José
- Mazagão: Dia de São José
- Oiapoque: Dia de São José
- Pedra Branca do Amapari: Dia de São José
- Porto Grande: Dia de São José
- Pracuúba: Dia de São José
- Santana: Dia de São José
- Serra do Navio: Dia de São José
- Tartarugalzinho: Dia de São José
- Vitória do Jari: Dia de São José
Bahia
- Água Fria: Dia de São José
- Aporá: Dia de São José
- Capela do Alto Alegre: Dia de São José
- Carinhanha: Dia de São José
- Gandu: Dia de São José
- Ibirataia: Dia de São José
- Itabuna: Dia de São José
- Itapetinga: Dia de São José
- João Dourado: Dia de São José
- Jussara: Dia de São José
- Mortugaba: Dia de São José
- Mucuri: Dia de São José
- Sento Sé: Dia de São José
- Una: Dia de São José
- Várzea da Roça: Dia de São José
Ceará
- Acopiara: Dia de São José
- Aquiraz: Dia de São José
- Aracati: Dia de São José
- Barro: Dia de São José
- Boa Viagem: Dia de São José
- Campos Sales: Dia de São José
- Cascavel: Dia de São José
- Catarina: Dia de São José
- Catunda: Dia de São José
- Caucaia: Dia de São José
- Chorozinho: Dia de São José
- Crato: Dia de São José
- Eusébio: Dia de São José
- Farias Brito: Dia de São José e aniversário de emancipação política
- Fortaleza: Dia de São José
- Fortim: Dia de São José
- Granja: Dia de São José
- Horizonte: Dia de São José
- Icapuí: Dia de São José
- Icó: Dia de São José
- Iguatu: Dia de São José
- Ipaumirim: Dia de São José
- Itapiúna: Dia de São José
- Jaguaretama: Dia de São José
- Lavras da Mangabeira: Dia de São José
- Limoeiro do Norte: Dia de São José
- Maracanaú: Dia de São José
- Maranguape: Dia de São José
- Milha: Dia de São José
- Missão Velha: Dia de São José
- Morada Nova: Dia de São José
- Nova Russas: Dia de São José
- Palhano: Dia de São José
- Paracuru: Dia de São José
- Pindoretama: Dia de São José
- Potengi: Dia de São José
- Quixadá: Dia de São José
- Quixeré: Dia de São José
- Redenção: Dia de São José
- Senador Pompeu: Dia de São José
- Tianguá: Dia de São José
- Ubajara: Dia de São José
- Umirim: Dia de São José
- Uruburetama: Dia de São José
Espírito Santo
- Águia Branca: Dia de São José
- Alto Rio Novo: Dia de São José
- Fundão: Dia de São José
- Governador Lindenberg: Dia de São José
- Mimoso do Sul: Dia de São José
- São José do Calçado: Dia de São José
Goiás
- Inaciolândia: Dia de São José
- Inhumas: Dia de São José
- Mossamedes: Dia de São José
- Niquelândia: Dia de São José
- Planaltina: aniversário de emancipação política
- Porteirão: Dia de São José
- Vianópolis: Dia de São José
Maranhão
- Caxias: Dia de São José
- Duque Bacelar: Dia de São José
- Humberto de Campos: Dia de São José
- Lagoa da Pedra: Dia de São José
- Pastos Bons: Dia de São José
- São José de Ribamar: Dia de São José
- Timon: Dia de São José
Minas Gerais
- Além Paraíba: Dia de São José
- Alto Rio Doce: Dia de São José
- Barra Longa: Dia de São José
- Bicas: Dia de São José
- Botelhos: Dia de São José
- Cabeceira Grande: Dia de São José
- Capetinga: Dia de São José
- Caraí: Dia de São José
- Confins: Dia de São José
- Congonhal: Dia de São José
- Conselheiro Pena: Dia de São José
- Córrego Danta: Dia de São José
- Fama: Dia de São José e aniversário de emancipação política
- Itajubá: Dia de São José
- Itamonte: Dia de São José
- Itueta: Dia de São José
- Itumirim: Dia de São José
- Jaboticatubas: Dia de São José
- Medeiros: Dia de São José
- Muzambinho: Dia de São José
- Nova Era: Dia de São José
- Paraisópolis: Dia de São José
- São Francisco: Dia de São José
- São José da Barra: Dia de São José
- São José da Lapa: Dia de São José
- São José da Varginha: Dia de São José
- São José do Alegre: Dia de São José
- São José do Divino: Dia de São José
- São José do Goiabal: Dia de São José
- São José do Jacuri: Dia de São José
- São José do Mantimento: Dia de São José
- Tocantins: Dia de São José
- Tumiritinga: Dia de São José
Mato Grosso do Sul
- Cassilândia: Dia de São José
- Coxim: Dia de São José
- Guia Lopes da Laguna: Dia de São José e aniversário de emancipação política
- Itaporã: Dia de São José
- Ponta Porã: Dia de São José
- Ribas do Rio Pardo: Dia de São José e aniversário de emancipação política
Mato Grosso
- Alto Paraguai: Dia de São José
- Alto Taquari: Dia de São José
- Juara: Dia de São José
- São José do Rio Claro: Dia de São José e aniversário de emancipação política
- Vila Bela da Santíssima Trindade: Dia de São José e aniversário da cidade
Pará
- Acará: Dia de São José
- Castanhal: Dia de São José
- Tucuruí: Dia de São José
Paraíba
- Juazeirinho: Dia de São José
- Montadas: Dia de São José
- Paulista: Dia de São José
- São José de Piranhas: Dia de São José
Pernambuco
- Abreu e Lima: Dia de São José
- Água Preta: Dia de São José
- Amaraji: Dia de São José
- Angelim: Dia de São José
- Betânia: aniversário de emancipação política
- Bezerros: Dia de São José
- Bodocó: Dia de São José
- Brejo da Madre de Deus: Dia de São José
- Capoeiras: Dia de São José
- Carpina: Dia de São José
- Chã Grande: Dia de São José
- Custódia: Dia de São José
- Dormentes: Dia de São José
- Feira Nova: Dia de São José
- Frei Miguelinho: Dia de São José
- Ingazeira: Dia de São José
- Iguaracy: Dia de São José
- Inajá: Dia de São José
- Joaquim Nabuco: Dia de São José
- Passira: Dia de São José
- Rio Formoso: Dia de São José
- São José da Coroa Grande: Dia de São José
- São José do Belmonte: Dia de São José
- São José do Egito: Dia de São José
- Surubim: Dia de São José
- Venturosa: Dia de São José
- Vertentes: Dia de São José
Piauí
- Altos: Dia de São José
- Inhuma: Dia de São José
Paraná
- Alto Piquiri: Dia de São José
- Antônio Olinto: Dia de São José
- Assaí: Dia de São José
- Cambira: Dia de São José
- Campo Mourão: Dia de São José
- Castro: Dia de São José e aniversário da cidade
- Diamante do Norte: Dia de São José
- Enéas Marques: Dia de São José
- Guaporema: Dia de São José
- Imbaú: Dia de São José
- Jaguapitã: Dia de São José
- Pontal do Paraná: Dia de São José
- Rancho Alegre dOeste: Dia de São José
- Rio Bonito do Iguaçu: aniversário de emancipação política
- Rolândia: Dia de São José
- Santa Amélia: Dia de São José
- São José da Boa Vista: Dia de São José
- São José das Palmeiras: Dia de São José
- São José dos Pinhais: Dia de São José
- Saudade do Iguaçu: aniversário de emancipação política
Rio de Janeiro
- Cardoso Moreira: Dia de São José
- Itaperuna: Dia de São José
- Itatiaia: Dia de São José
- São José de Ubá: Dia de São José
- São José do Vale do Rio Preto: Dia de São José
Rio Grande do Norte
- Angicos: Dia de São José
- Carnaúba dos Dantas: Dia de São José
- São José do Campestre: Dia de São José
Rondônia
- Monte Negro: Dia de São José
Roraima
- Caracaraí: Dia de São José
- Mucajaí: Dia de São José
Rio Grande do Sul
- Amaral Ferrador: Dia de São José
- Barão: Dia de São José
- Carlos Gomes: Dia de São José
- Cerro Grande do Sul: Dia de São José
- Chapada: Dia de São José
- Chuvisca: Dia de São José
- Constantina: Dia de São José
- Coqueiro Baixo: Dia de São José
- Erechim: Dia de São José
- Hulha Negra: Dia de São José
- Ibiraiaras: Dia de São José
- Imbé: Dia de São José
- Ivorá: Dia de São José
- Montauri: Dia de São José
- Nova Esperança do Sul: Dia de São José
- Paim Filho: Dia de São José
- Pedro Osório: Dia de São José
- Pinhal da Serra: Dia de São José
- Pirapó: Dia de São José
- São José das Missões: Dia de São José
- São José do Inhacorá: Dia de São José
- São José do Ouro: Dia de São José
- São José dos Ausentes: Dia de São José
- Sério: Dia de São José
- Taquari: Dia de São José
- Três Cachoeiras: Dia de São José
Santa Catarina
- Atalanta: Dia de São José
- Botuverá: Dia de São José
- Brunópolis: Dia de São José
- São José: Dia de São José e aniversário de emancipação política
- São José do Cedro: Dia de São José
- Timbó Grande: Dia de São José
- Treze de Maio: Dia de São José
Sergipe
- Campo do Brito: Dia de São José
- Canhoba: Dia de São José
- Malhador: Dia de São José
- Monte Alegre de Sergipe: Dia de São José
São Paulo
- Adolfo: Dia de São José
- Álvares Machado: Dia de São José e aniversário da cidade
- Arandu: aniversário da cidade
- Barra Bonita: Dia de São José e aniversário de emancipação política
- Caiuá: Dia de São José
- Campos Novos Paulista: Dia de São José
- Castilho: Dia de São José
- Cerquilho: Dia de São José
- Colina: Dia de São José
- Corumbataí: Dia de São José e aniversário da cidade
- Cravinhos: Dia de São José
- Cunha: aniversário da cidade
- Elias Fausto: Dia de São José
- Estiva Gerbi: Dia de São José
- Euclides da Cunha Paulista: Dia de São José
- Flora Rica: Dia de São José e aniversário de emancipação política
- Florínea: Dia de São José
- Gália: Dia de São José
- Guapiara: Dia de São José
- Itajobi: Dia de São José
- João Ramalho: Dia de São José
- Mairinque: Dia de São José
- Meridiano: aniversário de emancipação política
- Mogi-Mirim: Dia de São José
- Morro Agudo: Dia de São José
- Murutinga do Sul: Dia de São José
- Novo Horizonte: Dia de São José
- Orlândia: Dia de São José
- Osvaldo Cruz: Dia de São José
- Panorama: Dia de São José
- Pedranópolis: Dia de São José
- Piacatu: Dia de São José
- Pongaí: Dia de São José
- Ribeirão Pires: Dia de São José e aniversário da cidade
- Salesópolis: Dia de São José
- São José da Bela Vista: Dia de São José
- São José do Barreiro: Dia de São José
- São José do Rio Pardo: Dia de São José
- São José do Rio Preto: Dia de São José
- São José dos Campos: Dia de São José
- Severínia: Dia de São José
- Taiacu: Dia de São José
- Torrinha: Dia de São José
Tocantins
- Dianópolis: Dia de São José e aniversário de emancipação política
- Palmas: Dia de São José
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