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Onde é feriado em 19 de março? Veja lista de cidades do Brasil que celebram a data

Em algumas cidades do País, o dia em prol do santo coincide com o aniversário de emancipação política

Estadão Conteúdo

O Dia de São José, celebrado nesta quinta-feira, 19, é uma data marcante no calendário de feriados do Brasil. O santo da Igreja Católica é considerado padroeiro de centenas de cidades, o que resulta em feriado ou ponto facultativo em diversas localidades pelo país.

No Amapá, por exemplo, a Lei Estadual nº 667/2002 estabelece que o dia seja feriado em todas as cidades do estado. Já no Ceará, de acordo com o Decreto Estadual nº 36.476/2025, a data é considerada ponto facultativo.

Conforme a crença católica, José foi carpinteiro, pai adotivo de Jesus Cristo e esposo de Maria. Para os fiéis, ele é o protetor das famílias, dos trabalhadores e da Igreja Católica, simbolizando proteção, fé e dedicação no lar e no trabalho. Em alguns municípios, a celebração do Dia de São José também coincide com o aniversário de emancipação política.

Confira as cidades com feriado ou ponto facultativo em 19 de março

A seguir, a relação dos municípios brasileiros que observam feriado ou ponto facultativo em 19 de março, organizados por estado:

Alagoas

  • Canapi: Dia de São José
  • Marechal Deodoro: Dia de São José
  • Porto Calvo: Dia de São José
  • São José da Laje: Dia de São José
  • São José da Tapera: Dia de São José

Amazonas

  • Pauini: aniversário de emancipação política

Amapá

  • Amapá: Dia de São José
  • Calçoene: Dia de São José
  • Cutias: Dia de São José
  • Ferreira Gomes: Dia de São José
  • Itaubal: Dia de São José
  • Laranjal do Jari: Dia de São José
  • Macapá: Dia de São José
  • Mazagão: Dia de São José
  • Oiapoque: Dia de São José
  • Pedra Branca do Amapari: Dia de São José
  • Porto Grande: Dia de São José
  • Pracuúba: Dia de São José
  • Santana: Dia de São José
  • Serra do Navio: Dia de São José
  • Tartarugalzinho: Dia de São José
  • Vitória do Jari: Dia de São José

Bahia

  • Água Fria: Dia de São José
  • Aporá: Dia de São José
  • Capela do Alto Alegre: Dia de São José
  • Carinhanha: Dia de São José
  • Gandu: Dia de São José
  • Ibirataia: Dia de São José
  • Itabuna: Dia de São José
  • Itapetinga: Dia de São José
  • João Dourado: Dia de São José
  • Jussara: Dia de São José
  • Mortugaba: Dia de São José
  • Mucuri: Dia de São José
  • Sento Sé: Dia de São José
  • Una: Dia de São José
  • Várzea da Roça: Dia de São José

Ceará

  • Acopiara: Dia de São José
  • Aquiraz: Dia de São José
  • Aracati: Dia de São José
  • Barro: Dia de São José
  • Boa Viagem: Dia de São José
  • Campos Sales: Dia de São José
  • Cascavel: Dia de São José
  • Catarina: Dia de São José
  • Catunda: Dia de São José
  • Caucaia: Dia de São José
  • Chorozinho: Dia de São José
  • Crato: Dia de São José
  • Eusébio: Dia de São José
  • Farias Brito: Dia de São José e aniversário de emancipação política
  • Fortaleza: Dia de São José
  • Fortim: Dia de São José
  • Granja: Dia de São José
  • Horizonte: Dia de São José
  • Icapuí: Dia de São José
  • Icó: Dia de São José
  • Iguatu: Dia de São José
  • Ipaumirim: Dia de São José
  • Itapiúna: Dia de São José
  • Jaguaretama: Dia de São José
  • Lavras da Mangabeira: Dia de São José
  • Limoeiro do Norte: Dia de São José
  • Maracanaú: Dia de São José
  • Maranguape: Dia de São José
  • Milha: Dia de São José
  • Missão Velha: Dia de São José
  • Morada Nova: Dia de São José
  • Nova Russas: Dia de São José
  • Palhano: Dia de São José
  • Paracuru: Dia de São José
  • Pindoretama: Dia de São José
  • Potengi: Dia de São José
  • Quixadá: Dia de São José
  • Quixeré: Dia de São José
  • Redenção: Dia de São José
  • Senador Pompeu: Dia de São José
  • Tianguá: Dia de São José
  • Ubajara: Dia de São José
  • Umirim: Dia de São José
  • Uruburetama: Dia de São José

Espírito Santo

  • Águia Branca: Dia de São José
  • Alto Rio Novo: Dia de São José
  • Fundão: Dia de São José
  • Governador Lindenberg: Dia de São José
  • Mimoso do Sul: Dia de São José
  • São José do Calçado: Dia de São José

Goiás

  • Inaciolândia: Dia de São José
  • Inhumas: Dia de São José
  • Mossamedes: Dia de São José
  • Niquelândia: Dia de São José
  • Planaltina: aniversário de emancipação política
  • Porteirão: Dia de São José
  • Vianópolis: Dia de São José

Maranhão

  • Caxias: Dia de São José
  • Duque Bacelar: Dia de São José
  • Humberto de Campos: Dia de São José
  • Lagoa da Pedra: Dia de São José
  • Pastos Bons: Dia de São José
  • São José de Ribamar: Dia de São José
  • Timon: Dia de São José

Minas Gerais

  • Além Paraíba: Dia de São José
  • Alto Rio Doce: Dia de São José
  • Barra Longa: Dia de São José
  • Bicas: Dia de São José
  • Botelhos: Dia de São José
  • Cabeceira Grande: Dia de São José
  • Capetinga: Dia de São José
  • Caraí: Dia de São José
  • Confins: Dia de São José
  • Congonhal: Dia de São José
  • Conselheiro Pena: Dia de São José
  • Córrego Danta: Dia de São José
  • Fama: Dia de São José e aniversário de emancipação política
  • Itajubá: Dia de São José
  • Itamonte: Dia de São José
  • Itueta: Dia de São José
  • Itumirim: Dia de São José
  • Jaboticatubas: Dia de São José
  • Medeiros: Dia de São José
  • Muzambinho: Dia de São José
  • Nova Era: Dia de São José
  • Paraisópolis: Dia de São José
  • São Francisco: Dia de São José
  • São José da Barra: Dia de São José
  • São José da Lapa: Dia de São José
  • São José da Varginha: Dia de São José
  • São José do Alegre: Dia de São José
  • São José do Divino: Dia de São José
  • São José do Goiabal: Dia de São José
  • São José do Jacuri: Dia de São José
  • São José do Mantimento: Dia de São José
  • Tocantins: Dia de São José
  • Tumiritinga: Dia de São José

Mato Grosso do Sul

  • Cassilândia: Dia de São José
  • Coxim: Dia de São José
  • Guia Lopes da Laguna: Dia de São José e aniversário de emancipação política
  • Itaporã: Dia de São José
  • Ponta Porã: Dia de São José
  • Ribas do Rio Pardo: Dia de São José e aniversário de emancipação política

Mato Grosso

  • Alto Paraguai: Dia de São José
  • Alto Taquari: Dia de São José
  • Juara: Dia de São José
  • São José do Rio Claro: Dia de São José e aniversário de emancipação política
  • Vila Bela da Santíssima Trindade: Dia de São José e aniversário da cidade

Pará

  • Acará: Dia de São José
  • Castanhal: Dia de São José
  • Tucuruí: Dia de São José

Paraíba

  • Juazeirinho: Dia de São José
  • Montadas: Dia de São José
  • Paulista: Dia de São José
  • São José de Piranhas: Dia de São José

Pernambuco

  • Abreu e Lima: Dia de São José
  • Água Preta: Dia de São José
  • Amaraji: Dia de São José
  • Angelim: Dia de São José
  • Betânia: aniversário de emancipação política
  • Bezerros: Dia de São José
  • Bodocó: Dia de São José
  • Brejo da Madre de Deus: Dia de São José
  • Capoeiras: Dia de São José
  • Carpina: Dia de São José
  • Chã Grande: Dia de São José
  • Custódia: Dia de São José
  • Dormentes: Dia de São José
  • Feira Nova: Dia de São José
  • Frei Miguelinho: Dia de São José
  • Ingazeira: Dia de São José
  • Iguaracy: Dia de São José
  • Inajá: Dia de São José
  • Joaquim Nabuco: Dia de São José
  • Passira: Dia de São José
  • Rio Formoso: Dia de São José
  • São José da Coroa Grande: Dia de São José
  • São José do Belmonte: Dia de São José
  • São José do Egito: Dia de São José
  • Surubim: Dia de São José
  • Venturosa: Dia de São José
  • Vertentes: Dia de São José

Piauí

  • Altos: Dia de São José
  • Inhuma: Dia de São José

Paraná

  • Alto Piquiri: Dia de São José
  • Antônio Olinto: Dia de São José
  • Assaí: Dia de São José
  • Cambira: Dia de São José
  • Campo Mourão: Dia de São José
  • Castro: Dia de São José e aniversário da cidade
  • Diamante do Norte: Dia de São José
  • Enéas Marques: Dia de São José
  • Guaporema: Dia de São José
  • Imbaú: Dia de São José
  • Jaguapitã: Dia de São José
  • Pontal do Paraná: Dia de São José
  • Rancho Alegre dOeste: Dia de São José
  • Rio Bonito do Iguaçu: aniversário de emancipação política
  • Rolândia: Dia de São José
  • Santa Amélia: Dia de São José
  • São José da Boa Vista: Dia de São José
  • São José das Palmeiras: Dia de São José
  • São José dos Pinhais: Dia de São José
  • Saudade do Iguaçu: aniversário de emancipação política

Rio de Janeiro

  • Cardoso Moreira: Dia de São José
  • Itaperuna: Dia de São José
  • Itatiaia: Dia de São José
  • São José de Ubá: Dia de São José
  • São José do Vale do Rio Preto: Dia de São José

Rio Grande do Norte

  • Angicos: Dia de São José
  • Carnaúba dos Dantas: Dia de São José
  • São José do Campestre: Dia de São José

Rondônia

  • Monte Negro: Dia de São José

Roraima

  • Caracaraí: Dia de São José
  • Mucajaí: Dia de São José

Rio Grande do Sul

  • Amaral Ferrador: Dia de São José
  • Barão: Dia de São José
  • Carlos Gomes: Dia de São José
  • Cerro Grande do Sul: Dia de São José
  • Chapada: Dia de São José
  • Chuvisca: Dia de São José
  • Constantina: Dia de São José
  • Coqueiro Baixo: Dia de São José
  • Erechim: Dia de São José
  • Hulha Negra: Dia de São José
  • Ibiraiaras: Dia de São José
  • Imbé: Dia de São José
  • Ivorá: Dia de São José
  • Montauri: Dia de São José
  • Nova Esperança do Sul: Dia de São José
  • Paim Filho: Dia de São José
  • Pedro Osório: Dia de São José
  • Pinhal da Serra: Dia de São José
  • Pirapó: Dia de São José
  • São José das Missões: Dia de São José
  • São José do Inhacorá: Dia de São José
  • São José do Ouro: Dia de São José
  • São José dos Ausentes: Dia de São José
  • Sério: Dia de São José
  • Taquari: Dia de São José
  • Três Cachoeiras: Dia de São José

Santa Catarina

  • Atalanta: Dia de São José
  • Botuverá: Dia de São José
  • Brunópolis: Dia de São José
  • São José: Dia de São José e aniversário de emancipação política
  • São José do Cedro: Dia de São José
  • Timbó Grande: Dia de São José
  • Treze de Maio: Dia de São José

Sergipe

  • Campo do Brito: Dia de São José
  • Canhoba: Dia de São José
  • Malhador: Dia de São José
  • Monte Alegre de Sergipe: Dia de São José

São Paulo

  • Adolfo: Dia de São José
  • Álvares Machado: Dia de São José e aniversário da cidade
  • Arandu: aniversário da cidade
  • Barra Bonita: Dia de São José e aniversário de emancipação política
  • Caiuá: Dia de São José
  • Campos Novos Paulista: Dia de São José
  • Castilho: Dia de São José
  • Cerquilho: Dia de São José
  • Colina: Dia de São José
  • Corumbataí: Dia de São José e aniversário da cidade
  • Cravinhos: Dia de São José
  • Cunha: aniversário da cidade
  • Elias Fausto: Dia de São José
  • Estiva Gerbi: Dia de São José
  • Euclides da Cunha Paulista: Dia de São José
  • Flora Rica: Dia de São José e aniversário de emancipação política
  • Florínea: Dia de São José
  • Gália: Dia de São José
  • Guapiara: Dia de São José
  • Itajobi: Dia de São José
  • João Ramalho: Dia de São José
  • Mairinque: Dia de São José
  • Meridiano: aniversário de emancipação política
  • Mogi-Mirim: Dia de São José
  • Morro Agudo: Dia de São José
  • Murutinga do Sul: Dia de São José
  • Novo Horizonte: Dia de São José
  • Orlândia: Dia de São José
  • Osvaldo Cruz: Dia de São José
  • Panorama: Dia de São José
  • Pedranópolis: Dia de São José
  • Piacatu: Dia de São José
  • Pongaí: Dia de São José
  • Ribeirão Pires: Dia de São José e aniversário da cidade
  • Salesópolis: Dia de São José
  • São José da Bela Vista: Dia de São José
  • São José do Barreiro: Dia de São José
  • São José do Rio Pardo: Dia de São José
  • São José do Rio Preto: Dia de São José
  • São José dos Campos: Dia de São José
  • Severínia: Dia de São José
  • Taiacu: Dia de São José
  • Torrinha: Dia de São José

Tocantins

  • Dianópolis: Dia de São José e aniversário de emancipação política
  • Palmas: Dia de São José
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