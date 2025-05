Onda polar pode trazer neve no RS e SC em cidades fora da serra

O avanço de uma frente fria e de uma intensa massa de ar frio de origem polar deixa os três Estados do Sul do Brasil em estado de atenção ao menos até o fim de semana. A condição climática também será propícia para a incidência de neve mesmo em localidades onde geralmente o fenômeno climático não acontece.

"A chance de nevar em áreas pontuais do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná não está descartada. O fenômeno geralmente ocorre com temperaturas mínimas entre 2°C e -2°C, além da combinação de umidade e temperaturas baixas", afirma o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Conforme o instituto, áreas de instabilidades já causam chuva em diversas parte do Rio Grande do Sul, com possibilidade de queda de granizo. Ao menos até quinta-feira, 29, as precipitações chegam a outros pontos, incluindo a região metropolitana de Porto Alegre.

Em paralelo, no decorrer desta quarta-feira, 28, uma intensa massa de ar frio entra pelo oeste dos três Estados, baixando as temperaturas de forma significativa e promovendo uma onda de frio com temperaturas perto de zero grau", estima o Inmet.

Uma geada mais forte e ampla esta prevista para a sexta-feira, 30, principalmente na serra e no norte do Rio Grande do Sul, com maior intensidade entre Santa Catarina e o Paraná.

De acordo com o Inmet, o avanço dessa intensa massa de ar frio pelo Brasil ocasionará, ainda, declínio acentuado de temperatura entre quarta-feira e sexta-feira em outros Estados do País, incluindo São Paulo.

Faltando menos de um mês para o inverno, que tem início em 20 de junho, esta deverá ser a primeira onda de frio deste ano, com possibilidade de ser bastante acentuada não somente no Sul do País, mas em grande parte do Sudeste, do Centro-Oeste e Estados do Norte, como Rondônia, Acre e sul do Amazonas.

Em geral, como é mais comum de acontecer, as massas de ar frio quando passam pelo oceano tendem a perder força. Ao passar pelo interior do continente, o efeito de resfriamento de massa acaba sendo potencializado.

"O grande diferencial desta massa de ar frio é que ela deve ter características continentais. Isso quer dizer que o ar de origem polar vai se deslocar pelo interior da América do Sul e não sobre o oceano", explica a Climatempo.

Veja onde pode nevar

Entre o fim da tarde quarta-feira e a madrugada de quinta-feira, há previsão de neve na serra gaúcha e na serra do sudoeste do Estado; na serra de Santa Catarina; no planalto norte de Santa Catarina, chegando até o sul do Paraná, onde a neve poderá ter maior probabilidade, de acordo com previsão do Inmet.

"As áreas mais propícias para a queda de neve são as regiões serranas do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. E desta vez pode, inclusive, nevar nas cidades serranas gaúchas mais baixas e não só naquelas muito altas. Também tem a possibilidade de precipitações invernais no centro-oeste de Santa Catarina, sul do Paraná e até mesmo em áreas do extremo norte do Estado do Rio Grande do Sul", acrescenta a meteorologista Josélia Pegorim, da Climatempo.

Ainda segundo ela, o frio vai permanecer entre o fim de maio e início de junho. "Tem um segundo pulso polar vindo nos primeiros dias de junho. Então, serão vários dias consecutivos com bastante frio no Centro-Sul do Brasil", disse ela.