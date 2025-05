Onda de frio no Brasil: veja como fica o tempo nesta quarta-feira

Uma mudança brusca de tempo atinge o Brasil nesses últimos dias de maio, com baixas temperaturas e também expectativa para chuva em algumas localidades, de acordo com a Climatempo. Nesta quarta-feira, 28, uma frente fria, associada a um forte ciclone extratropical e acompanhada por uma forte massa de ar frio, de origem polar, avança mais sobre o Centro-Sul do Brasil e favorece a intensificação e expansão das instabilidades em todos os Estados da Região Sul e outras áreas do País.

No Sul, as instabilidades atuaram de forma mais intensa durante a madrugada nos três Estados da região. No Rio Grande do Sul, a chuva se concentrou principalmente na manhã e, ao longo do dia, vai perdendo força gradualmente, com a entrada do ar polar, que derruba as temperaturas.

"Ainda assim, há alerta para temporais em todo o Estado gaúcho. As rajadas de vento variam entre 51 e 70 km/h nos três Estados, com destaque para o litoral, onde podem chegar a 90 km/h. No litoral norte do Rio Grande do Sul, as rajadas podem alcançar até 100 km/h", alerta a empresa brasileira de meteorologia.

Na região Sudeste, incluindo o Estado de São Paulo, para esta quarta-feira, além de chuva, há previsão de rajadas de vento fortes, que podem ultrapassar os 70 km/h, especialmente entre São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro.

Na capital paulista, há expectativa para rajadas de vento que em alguns momentos do dia podem superar os 60 Km/h. "À noite, o céu fica encoberto e há potencial para chuviscos isolados. A temperatura ainda permanecerá agradável, caindo a partir de quinta-feira, 29?, afirma o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo.

"Na região Centro-Oeste, a frente fria também provoca mudanças no tempo, principalmente em Mato Grosso do Sul, Mato Grosso e parte de Goiás. No Nordeste, o reforço dos ventos úmidos vindos do oceano mantém a chuva ao longo da faixa leste", segundo a Climatempo.

A frente fria avança na região Norte, aumentando as instabilidades, principalmente entre Acre e Rondônia.

Além da passagem da frente fria, uma massa de ar polar chega ao Sul do Brasil, e avança para o País até sexta-feira, 30. A condição climática provoca tempo severo em todos os Estados da região Sul do Brasil, e entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso, no Centro-Oeste, devido ao choque entre massas de ar quente e frio. Outras localidades também serão afetadas, como é o caso de São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, no Sudeste, e parte do Norte do País.

Segundo a Climatempo, são esperados novos registros de baixa temperatura para o ano em todas as capitais da região Sul do Brasil, em São Paulo, Campo Grande e em Cuiabá. Porto Velho e Rio Branco também são candidatas a terem recorde de frio.

A expectativa é que os recordes de menor temperatura do ano ocorram na madrugada ou nas primeiras horas da manhã da sexta-feira, 30, ou sábado, 31. Em algumas regiões do sul, pode haver geada e/ou neve -mesmo fora de regiões serranas, segundo a Climatempo.