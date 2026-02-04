Onda de calor atinge o Sul enquanto SP e outros Estados continuam com alerta para tempestades

Enquanto uma onda de calor atinge a região Sul do Brasil, elevando temperaturas até 5 °C acima da média, São Paulo e outras regiões do País permanecem sob alerta para tempestades intensas, com risco de alagamentos, ventos fortes e granizo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As áreas mais afetadas pela onda de calor incluem regiões do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, abrangendo tanto áreas urbanas quanto zonas rurais, onde o calor intenso pode afetar plantações e o abastecimento de energia. O alerta vermelho indica que as temperaturas devem se manter acima da média por um período superior a cinco dias.

Paralelamente, o instituto mantém alerta laranja para tempestades em grande parte do País, com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de granizo. Há risco de alagamentos, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Em São Paulo, o alerta abrange a capital, a região metropolitana e cidades como Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, Piracicaba, Araçatuba, Marília, Assis, Itapetininga, assim como o Vale do Paraíba e Litoral Sul.

O aviso também se estende ao Distrito Federal e a diversas regiões de Minas Gerais, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Tocantins, Maranhão, Pará e Piauí.

Além dessas regiões, áreas no Norte e Nordeste estão sob alerta amarelo, com perigo potencial para chuvas intensas.