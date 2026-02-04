Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Onda de calor atinge o Sul enquanto SP e outros Estados continuam com alerta para tempestades

Estadão Conteúdo

Enquanto uma onda de calor atinge a região Sul do Brasil, elevando temperaturas até 5 °C acima da média, São Paulo e outras regiões do País permanecem sob alerta para tempestades intensas, com risco de alagamentos, ventos fortes e granizo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

As áreas mais afetadas pela onda de calor incluem regiões do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, abrangendo tanto áreas urbanas quanto zonas rurais, onde o calor intenso pode afetar plantações e o abastecimento de energia. O alerta vermelho indica que as temperaturas devem se manter acima da média por um período superior a cinco dias.

Paralelamente, o instituto mantém alerta laranja para tempestades em grande parte do País, com previsão de chuva entre 30 e 60 milímetros por hora, ou até 100 milímetros por dia, acompanhada de ventos de 60 a 100 km/h e possibilidade de granizo. Há risco de alagamentos, queda de árvores e interrupção no fornecimento de energia elétrica.

Em São Paulo, o alerta abrange a capital, a região metropolitana e cidades como Campinas, Ribeirão Preto, Bauru, Piracicaba, Araçatuba, Marília, Assis, Itapetininga, assim como o Vale do Paraíba e Litoral Sul.

O aviso também se estende ao Distrito Federal e a diversas regiões de Minas Gerais, Goiás, Paraná, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Bahia, Tocantins, Maranhão, Pará e Piauí.

Além dessas regiões, áreas no Norte e Nordeste estão sob alerta amarelo, com perigo potencial para chuvas intensas.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

CLIMA

PREVISÃO

BRASIL
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda