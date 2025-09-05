Capa Jornal Amazônia
OMS diz que surto de mpox na África já não é mais uma emergência de saúde global

A nova forma de mpox surgiu no início de 2024 no Congo e em países africanos vizinhos

Estadão Conteúdo
fonte

Nova variante da mpox tem maior transmissibilidade e mortalidade, afirma infectologista (Foto/CNM)

A Organização Mundial da Saúde (OMS) não considera mais o surto de mpox na África como uma emergência de saúde internacional, disse o diretor da agência da ONU nesta sexta-feira, 5.

A nova forma de mpox surgiu no início de 2024 no Congo e em países africanos vizinhos, espalhando-se através de contato próximo, incluindo relações sexuais. A OMS declarou uma emergência de saúde global em agosto do ano passado.

O Diretor-Geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, disse a repórteres nesta sexta-feira que um painel de emergência criado após o surto aconselhou que a situação não é mais uma emergência internacional, e "eu aceitei esse conselho."

"Claro, levantar a declaração de emergência não significa que a ameaça acabou, nem que nossa resposta irá parar", acrescentou ele. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

