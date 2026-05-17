Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
Um portal do tamanho da Amazônia. +65 milhões de pessoas conectadas.
O Liberal chevron right Variedades chevron right

OMS declara emergência global de saúde por surto de ebola no Congo e em Uganda

Estadão Conteúdo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou emergência de saúde pública de preocupação internacional, pelo surto de ebola causado por um vírus raro no Congo e em Uganda. No total, são mais de 300 casos suspeitos e pelo menos 88 mortes.

A OMS afirmou que o surto não atende aos critérios de uma emergência pandêmica como a covid-19 e aconselhou contra o fechamento de fronteiras internacionais.

Autoridades de saúde dizem que o surto atual é causado pelo vírus Bundibugyo, uma variante rara do Ebola para a qual não há vacinas aprovadas. Embora mais de 20 surtos de Ebola tenham ocorrido no Congo e em Uganda, esta é apenas a terceira vez que o vírus Bundibugyo é detectado.

O vírus Bundibugyo foi detectado pela primeira vez no distrito de Bundibugyo, em Uganda, durante um surto em 2007-2008 que infectou 149 pessoas e matou 37. A segunda ocorrência foi em 2012, em um surto em Isiro, no Congo, no qual foram registrados 57 casos e 29 mortes.

O Ebola é altamente contagioso e pode ser contraído por meio de fluidos corporais como vômito, sangue ou sêmen. A doença que ele causa é rara, porém grave e frequentemente fatal. Fonte: Associated Press

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

EBOLA

EMERGÊNCIA GLOBAL

OMS
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda