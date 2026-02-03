OMS busca quase US$ 1 bi em 2026 para responder a 36 emergências no mundo, incluindo de Grau 3

A Organização Mundial da Saúde (OMS) lançou seu apelo global para 2026 e mencionou que busca quase US$ 1 bilhão neste ano para responder a 36 emergências em todo o mundo, incluindo 14 emergências de Grau 3, que exigem o mais alto nível de resposta organizacional, de acordo com comunicado publicado nesta terça-feira, 3.

Segundo o órgão, as emergências abrangem crises humanitárias repentinas e prolongadas, onde as necessidades de saúde são críticas, e o apelo surge em um momento de "convergência de pressões globais", buscando garantir que milhões de pessoas que vivem em crises humanitárias e conflitos tenham acesso a cuidados de saúde.

De acordo com a OMS, as ações de resposta a emergências da organização e de seus parceiros incluem manter em funcionamento as instalações de saúde essenciais; fornecer suprimentos médicos de emergência e atendimento a vítimas de trauma; prevenir e responder a surtos; restaurar a imunização de rotina; e garantir o acesso a serviços de saúde sexual e reprodutiva, materna e infantil em contextos frágeis e afetados por conflitos.

"Conflitos prolongados, os impactos crescentes das alterações climáticas e surtos recorrentes de doenças infecciosas estão impulsionando uma procura cada vez maior de apoio de emergência sanitária, enquanto o financiamento humanitário global continua a diminuir", explica a nota.

Em discurso hoje, o diretor-geral da OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, argumentou que os gastos globais com defesa ultrapassam agora US$ 2,5 trilhões por ano, enquanto o financiamento para ajuda humanitária e saúde registra a maior queda em uma década. "O resultado é um abismo cada vez maior entre as necessidades da população e a capacidade do sistema de fornecer recursos", disse.