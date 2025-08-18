Capa Jornal Amazônia
O que significa veranico e por que a temperatura pode chegar a 32°C em SP

Estadão Conteúdo

Depois de semanas com baixas temperaturas, os termômetros voltam a subir em São Paulo. A semana será marcada pelo terceiro período veranico, de acordo com o Climatempo.

Na capital paulista, a formação de um bloqueio atmosférico, massa de ar seco, vai favorecer a elevação da temperatura nos próximos dias, segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da Prefeitura de São Paulo (CGE). O sol predomina e não há previsão de chuva significativa.

"A combinação de tempo seco e temperaturas mais altas facilita a propagação de queimadas e aumenta a concentração dos poluentes nos grandes centros urbanos", alerta o CGE.

A terça-feira, 19, começa com muitas nuvens e formação de névoa úmida entre a madrugada e o amanhecer. Ainda pela manhã, o sol aparece e passa a predominar. No fim da tarde, as nuvens aumentam, mas não há previsão de chuva.

Na quarta-feira, 20, o sol aparece e predomina. A temperatura apresenta rápida elevação, e os percentuais de umidade diminuem na mesma proporção.

A partir da quarta, as temperaturas já ficam mais altas, com a máxima de 29ºC, segundo previsão da Meteoblue. Na quinta, já alcançam os 30ºC e na sexta, a previsão é de bater 32ºC. No sábado, o clima ainda deve continuar quente. Só no domingo o clima fica mais ameno, com a máxima ficando em 24ºC.

Veja a previsão para os próximos dias na cidade de São Paulo, segundo a Meteoblue:

. Terça-feira: entre 13ºC e 25ºC; . Quarta-feira: entre 18ºC e 29ºC; . Quinta-feira: entre 19ºC e 30ºC; . Sexta-feira: entre 17ºC e 32ºC; . Sábado: entre 17ºC e 31ºC; . Domingo: entre 14ºC e 24ºC.

