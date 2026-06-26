O que se sabe sobre tentativa de sequestro de criança que terminou com morte de mãe da vítima

Os corpos de Carolyn, mãe do menino de 10 anos que foi alvo de uma tentativa de sequestro na semana passada, e Hamilton, ex-companheiro dela, apontado como o responsável pelo planejamento do crime, foram encontrados pela polícia no bairro Colônia, na zona leste de São Paulo, segundo informado pela Secretaria da Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP) nesta quinta-feira, 25.

A polícia investiga a tentativa de sequestro da criança e os desdobramentos do caso. Veja abaixo o que se sabe até o momento:

Como aconteceu o sequestro

Segundo a investigação, Hamilton e um segundo suspeito, identificado apenas como Lucas (os sobrenomes não foram divulgados), participaram do crime na tarde do dia 16 de junho.

Uma câmera de segurança registrou o momento em que um homem desce de um táxi e aborda o menino de 10 anos que andava de bicicleta na calçada, em Guaianases, na zona leste da capital paulista.

Nas imagens, é possível ver um dos suspeitos tentando levar a criança até o veículo. O menino resiste e, em seguida, uma pessoa que passava pelo local percebe a situação e corre para ajudar, conseguindo libertar o garoto.

Quem foi preso

Após a tentativa frustrada, moradores da região reagiram e agrediram os envolvidos. Segundo depoimento de Lucas à polícia, ele e Hamilton foram retirados do táxi por populares e passaram a ser espancados. Lucas conseguiu fugir.

Conforme a SSP-SP, Lucas foi detido e indiciado pelo 44º Distrito Policial (Guaianases) pelo crime de tentativa de subtração de incapaz. A prisão temporária dele foi decretada pela Justiça.

De quem eram os corpos encontrados

A polícia informou que o corpo de Hamilton foi encontrado três dias depois, na sexta-feira, 19, junto da ex-companheira Carolyn, ambos com sinais de espancamento e indícios de asfixia.

Quem eram Hamilton e Carolyn

De acordo com a Polícia Civil, Hamilton manteve um relacionamento amoroso com Carolyn e, após o término, passou a acreditar que o filho dela era vítima de maus-tratos e negligência. A investigação aponta que ele decidiu retirar a criança da guarda da mãe e contou com a ajuda de Lucas para executar o plano.

A polícia também ouviu a filha de Hamilton. Segundo os investigadores, ele possuía um termo de responsabilidade expedido pelo Conselho Tutelar relacionado aos cuidados do menino de dez anos que tentou sequestrar.

Tribunal do crime

As circunstâncias das mortes ainda são apuradas e é investigada a possibilidade de ação do "tribunal do crime". De acordo com a Polícia Civil, essa hipótese ganhou força em razão da execução de Carolyn e das condições em que os corpos foram localizados.

O tribunal do crime é um sistema clandestino de justiça paralela mantido por organizações criminosas, que julgam e punem pessoas acusadas de descumprir suas regras, cometer crimes ou trair um determinado grupo.

As investigações prosseguem por meio de inquérito policial instaurado pela 1ª Delegacia de Proteção à Pessoa do DHPP, informou a SSP-SP.