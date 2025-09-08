Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

O que se sabe sobre morte de professor universitário após ser baleado no bairro do Ipiranga

Estadão Conteúdo

A Polícia Civil analisa imagens de câmeras para identificar os dois suspeitos que balearam e mataram o professor universitário Mario Eugênio Longato, de 66 anos, após tentativa de assalto, na madrugada de sexta-feira, 5, no Ipiranga, zona sul de São Paulo. As imagens obtidas pela investigação mostram quando dois suspeitos em uma motocicleta apontam uma arma em direção ao carro dirigido pelo professor. Quando ele não para o veículo, fazem disparos. O caso agora é investigado como latrocínio.

Longato era professor na Universidade Municipal de São Caetano (USCS) e também dava aulas na Faculdade de Tecnologia (Fatec) do município. Na madrugada de sexta, ele seguia de carro pela Rua do Manifesto, quando dois homens que estavam em uma moto tentam assaltá-lo. Eles apontam uma arma para que ele pare o veículo.

O professor chega a reduzir a velocidade, mas acelera para escapar dos ladrões. Um dos suspeitos, que vestia capacete, abre fogo. O carro se desgoverna e acaba batendo em um poste.

Quando os policiais militares chegaram, os suspeitos já tinham fugido. Os agentes viram que a vítima tinha sido baleada e a levaram para o Hospital São Camilo. O professor chegou a ser atendido, mas não resistiu à gravidade do ferimento.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP-SP), a investigação do crime está a cargo do Departamento de Investigações Criminais (Deic) e foi colocada sob sigilo. A reportagem apurou que pelo menos um dos suspeitos já foi identificado e está sendo procurado. A dupla é suspeita de outros assaltos na região.

O corpo do docente foi velado no sábado, 6, na Funerária Cerimonial Pacaembu e sepultado no Cemitério do Araçá, na capital paulista. Familiares, colegas, alunos e ex-alunos prestaram homenagens ao educador. Ele lecionava havia 27 anos na USCS e há 12 na Faculdade de Tecnologia (Fatec) de São Caetano do Sul.

Em notas, as instituições lamentaram a morte do docente e se solidarizaram com a família. O Centro Paula Souza, ao qual a Fatec é vinculada, emitiu nota destacando a "trajetória de dedicação e compromisso com o ensino" do educador.

Furtos e roubos na região

A região do Ipiranga é crítica para furtos e roubos, como mostram dados estatísticos da Segurança Pública. Embora tenha havido redução de 6,57% nos registros este ano em relação ao ano passado, foram 1.679 roubos até agosto deste ano na região, média de 7 ocorrências por dia. Os furtos caíram 2,74%, mas somam 3.898 este ano - média diária de 16,2 casos.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

professor

morte

assalto

Ipiranga

SP
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda