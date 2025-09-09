O que se sabe sobre menina que morreu após ser espancada por colegas dentro de escola em PE

A Polícia Civil do Pernambuco continua investigando o caso de uma criança de 10 anos que morreu após ser agredida por colegas dentro de uma escola municipal de Belém do São Francisco, no Sertão do Estado. A ocorrência foi registrada na quarta-feira passada, dia 4, por meio da Delegacia da 188ª Circunscrição Belém do São Francisco, e o óbito da aluna foi constatado no sábado, 7.

O que aconteceu com a aluna?

Conforme a investigação, na quarta-feira passada, a estudante foi agredida dentro de uma escola municipal de Belém do São Francisco, no Sertão de Pernambuco. Não há detalhes sobre o motivo da agressão.

Ela foi socorrida?

Sim. Ela foi encaminhada a uma unidade hospitalar da região, transferida para o Recife. Porém, faleceu na noite de sábado, 6.

Como estão as investigações?

"Um inquérito policial foi instaurado e outras informações poderão ser disponibilizadas após a completa elucidação dos fatos", disse a polícia.