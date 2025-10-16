O que se sabe sobre lote de água mineral recolhido após homem ser intoxicado em SP
Um lote de água mineral da marca Mineratta foi recolhido pela prefeitura de Garça, no interior de São Paulo, após suspeita de intoxicação. Veja abaixo o que se sabe sobre o assunto:
O que ocorreu? De acordo com o secretário de saúde de Garça, Pedro Scartezini, um morador da cidade procurou atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) com sintomas de intoxicação. Ele relatou que começou a passar mal após consumir a água mineral da marca Mineratta.
"Ele foi prontamente atendido, foi medicado e realmente constatou que essa água foi contaminada com algum tipo de produto", disse o secretário em vídeo postado no perfil da prefeitura.
Qual é o lote e a recomendação?
Lote 253.1, com fabricação em 10/09/2025 e validade até 10/09/2026. A prefeitura orienta a população a não consumir essa água até seja confirmado se a contaminação ocorreu em apenas uma garrafa.
O que foi feito?
A Vigilância Sanitária e a Polícia Militar foram acionadas e foi feita a apreensão do lote.
"O paciente recebeu todo o suporte necessário e passa bem. A Secretaria continua acompanhando o caso e tomando todas as medidas para garantir a segurança da população", diz o comunicado da Prefeitura de Garça.
O que diz a empresa?
Em nota, a DBG Distribuidora de Bebidas Garça informou que teve conhecimento, por meio das redes sociais, de uma possível ocorrência de intoxicação relacionada a uma embalagem de água mineral da marca Mineratta, que está acompanhando o caso e reforçou que a empresa cumpre padrões de controle de qualidade.
"Desde o primeiro momento, estamos tomando todas as providências cabíveis, tanto no acompanhamento do caso do consumidor envolvido quanto na verificação do lote mencionado, em conjunto com o fabricante. Reforçamos que a empresa envasadora responsável segue rigorosos padrões de controle de qualidade, cumprindo integralmente as normas e protocolos exigidos pela legislação vigente", diz a empresa.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA