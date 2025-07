O que se sabe sobre caso de aluna trans da Unesp que está desaparecida

A aluna da Universidade Estadual Paulista (Unesp) Carmen de Oliveira Alves, de 25 anos, está desaparecida desde 12 de junho e a suspeita da polícia é de que o seu namorado e um policial militar da reserva - que seria amante dele - sejam os responsáveis. Eles estão presos temporariamente e a reportagem não conseguiu localizar as defesas.

A jovem foi vista pela última vez após sair do campus de Ilha Solteira da Unesp, onde estuda Zootecnia. De acordo com informações de colegas, Carmen fez uma prova e saiu da universidade com sua bicicleta elétrica de cor preta.

Ela tem aproximadamente 1,70 m de altura, cabelo preto cacheado, pele negra e olhos castanhos. Informações sobre Carmen que possam ajudar nas investigações podem ser enviadas para o e-mail imprensa@unesp.br ou para a polícia.

O caso está sendo investigado como feminicídio.

Onde ela foi vista por último?

O último lugar em que Carmen foi vista foi na universidade, mas a polícia identificou, através do localizador do celular do namorado, que, posteriormente, ela esteve no sítio dele.

Imagens de câmeras de segurança obtidas pela polícia mostram Carmen saindo do campus da Unesp logo após as 10 horas e seguindo em direção à casa do rapaz.

Por que a polícia suspeita do namorado e seu amante?

Segundo os investigadores, Carmen fez um dossiê contra o namorado, Marcos Yuri Amorim. O documento foi apagado no dia em que ela desapareceu em Ilha Solteira. A suspeita é de que o dossiê tenha relação com o desaparecimento de Carmen.

A polícia conseguiu acessar o notebook de Carmen e encontrou o documento que teria sido feito por ela, com uma lista de supostos crimes de Amorim. Ainda de acordo com a investigação, tais informações seriam usadas caso ele não quisesse assumir o relacionamento.