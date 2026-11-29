O que se sabe sobre a prisão da atleta de beach soccer Letícia Villar na Rússia

Segundo informações divulgadas pelo perfil de Letícia no Instagram, ela foi detida em julho de 2025, na fronteira da Rússia com a Estônia. Ela portava 6 gramas de haxixe

A jogadora de futebol de areia Letícia Villar está presa há um ano e quatro meses na Rússia após ser detida na fronteira da Estônia com 6 gramas de haxixe. A família da brasileira denunciou graves violações de direitos humanos na prisão e pediu ajuda ao governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para que ela retorne ao País.

O Ministério das Relações Exteriores foi procurado por e-mail pelo Estadão, mas não respondeu até a publicação da matéria. O espaço continua aberto.

Veja abaixo o que se sabe sobre o caso.

Por que Letícia Villar foi presa?

Segundo informações divulgadas pelo perfil de Letícia no Instagram, ela foi detida em julho de 2025, na fronteira da Rússia com a Estônia. Ela portava 6 gramas de haxixe, que a defesa da atleta argumenta ser para uso pessoal e medicinal.

A jogadora diz que acreditava que o porte era permitido. Ela enviou uma carta ao presidente Lula dizendo ter cometido um erro "por não saber as leis da Rússia". No texto divulgado pelo site Poder360, ela relatou ter passado dois meses jogando na Espanha e que iria ficar um mês no time Lokomotiv.

Ainda na carta, Letícia diz ter sido "julgada até mesmo contra os fatos". "Houve mentira, invenção de fatos e uma cruel sentença de 5 anos e 2 meses", escreveu.

Onde Letícia Villar está presa?

De acordo com o perfil de Letícia, ela está presa na Colônia Penal IK-2, em Iavas, na República da Mordóvia. A defesa da atleta afirma que ela foi transferida para o local sem comunicação às autoridades brasileiras.

A defesa de Letícia denuncia "jornadas de trabalho das 6h às 21h, quase sempre ao ar livre sob o rigoroso inverno russo", além de "episódios de discriminação e perseguição" pelo fato de ela ser lésbica e estrangeira. Na carta enviada a Lula, ela diz ter sido chamada de "macaco" por ter o cabelo cacheado.

A jogadora comparou o regime de trabalho na prisão à escravidão e ao Holocausto. "É uma mistura de muitas coisas cruéis juntas", mas direitos humanos estão "longe de existir aqui", escreveu.

Ela disse ainda que as mulheres encarceradas são "escravas disfarçadas de presidiárias". "Por aqui trabalho como escrava, tenho o corpo exausto, não mais que a mente que está sempre em pânico, crise, cansada, sem conseguir formar um raciocínio mais devido às condições precárias que vivo", disse.

O que a família de Letícia Villar pede ao governo?

A família de Letícia mobiliza ajuda nas redes sociais para chamar atenção ao caso da atleta. O perfil da jogadora no Instagram, @leticiavillarbs, divulgou uma petição para pedir a volta da brasileira. O abaixo-assinado tem 7 mil adesões.

De acordo com o texto, "a transferência de Letícia para o Brasil está vinculada a negociações envolvendo a extradição de um cidadão russo preso no Brasil". Diante disso, a família pede que o governo federal "assuma o caso de Letícia como prioridade humanitária e diplomática"

No perfil da jogadora, a defesa informa ter feito reuniões com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) e o Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), mas que ainda não tinha recebido até a sexta-feira, 27, uma definição sobre quais medidas seriam adotadas.

Em vídeo publicado no Instagram , a irmã da jogadora, Bruna Villar, pediu ajuda dos seguidores. "A gente precisou tornar essa história pública porque a gente precisa do apoio de vocês para que essa história chegue ao governo, para que o governo nos ajude. Agora já é um caso de diplomacia, a gente precisa que o governo interfira para trazê-la de volta", disse.

Quem é Letícia Villar?

Na carta enviada a Lula, Letícia conta que foi a primeira camisa 10 da seleção brasileira de beach soccer. Ela lembra que ganhou o Campeonato Mundial de Clubes e a Copa Intercontinental pelo Brasil, e diz ter atuado em diversos times na Europa e no Oriente Médio.

O perfil da jogadora no Instagram informa que ela defendeu os clubes brasileiros Flamengo, Rio Branco e São Pedro, além de ter ensinado crianças de 4 a 7 anos na Escola do Zico.