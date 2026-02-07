Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Variedades chevron right

O que se sabe sobre a morte do influenciador Henrique Maderite, aos 50 anos

Agentes da Polícia Militar encontraram o influenciador em seu haras, no distrito de Amarantina, sem sinais de vida

Estadão Conteúdo

O influenciador mineiro Henrique Maderite morreu ontem, 6, aos 50 anos. Ele ficou famoso pelo bordão "Sexta-feira, papai, pode olhar aí: meio-dia. Quem fez, fez" - geralmente anunciado com um copo de cerveja na mão e seguido de uma reflexão irônica sobre os acontecimentos do País. Maderite reunia mais de 2,4 milhões de seguidores no Instagram e era muito elogiado pelo carisma e por gravar vídeos de forma alegre.

Agentes da Polícia Militar encontraram o influenciador em seu haras, no distrito de Amarantina, em Ouro Preto, Minas Gerais, já sem sinais de vida. Técnicas de reanimação foram realizadas pelos policiais, mas o óbito foi constatado por uma médica do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que também foi acionado.

A família afirma que Maderite sofreu um infarto fulminante. Quando foi localizado, o influenciador apresentava um corte na cabeça e sangramento nos ouvidos. Segundo a Polícia Militar, os hematomas podem ter sido provocados por uma queda.

A Polícia Civil aguarda a conclusão de laudo pericial e necroscópico para atestar as circunstâncias e a causa da morte.

"Hoje, numa sexta-feira, Henrique partiu de forma repentina, em decorrência de um infarto fulminante", diz a equipe de comunicação do influenciador, em nota divulgada nas redes sociais. "Fica uma dor difícil de explicar, mas também um legado imenso", diz o comunicado.

O texto em homenagem a Henrique cita também que ele soube valorizar a família, os amigos, e que era uma pessoa de riso fácil. "Ele nos lembrava, todos os dias, que o agora importa, pois não sabemos o dia de amanhã".

