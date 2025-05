O que os agostinianos no Brasil esperam do papa Leão XIV

Robert Prevost, de 69 anos, é o primeiro papa agostiniano da Igreja Católica. Em seu discurso aos fiéis, nesta quinta-feira, 8, na Praça São Pedro, Leão XIV indicou um possível caminho para seu papado. "Sou um filho de Santo Agostinho. Um agostiniano." O novo papa relembrou ainda uma célebre frase de Santo Agostinho: 'Para vocês, sou bispo; mas com vocês, sou cristão.'

Para o bispo da Ordem Agostiniana dom Santiago Sanchez Sebástian, da Prelazia de Lábrea, no sul do Amazonas, a escolha do papa Leão XIV traz alegria e esperança. "Para nós a esperança é grande, porque ele é missionário, esteve no Peru, em Chiclayo, e teve essa experiência missionária e também um olhar para a Amazônia. Para nós é uma grande esperança que vá continuar com a espiritualidade do papa Francisco, olhando para a ecologia integral, que é o que nós queremos promover e estamos vivenciando."

Dom Santiago nasceu em Navarra, na Espanha, e foi enviado para o Brasil em 2006, como missionário, inicialmente em Fortaleza (CE), depois Manaus (AM). Ordenado bispo em 2016, foi nomeado pelo papa Francisco prelado de Lábrea.

"Vivenciamos com muita expectativa a escolha do novo papa e dá para imaginar a alegria em nosso coração quando escutamos que é um papa agostiniano. Nossa prelazia é dedicada aos agostinianos recoletos. Somos quatro bispos agostinianos. Escutar a palavra do papa citando a frase de Santo Agostinho: 'Com vocês sou cristão, para vocês sou pastor', é o que nós queremos e acolhemos com muita alegria. Que ele seja pastor da Igreja toda, com o carisma de Santo Agostinho. Vamos felizes caminhando com ele pelo caminho da esperança."

Nascido em 14 de setembro de 1955 em Chicago, Illinois (EUA), Prevost estudou primeiro no Seminário Menor dos Padres Agostinianos. Em 1977, formou-se em Matemática pela Villanova University, na Pensilvânia.

Em setembro do mesmo ano, ingressou no noviciado da Ordem de Santo Agostinho (OSA) em St. Louis, na província de Nossa Senhora do Bom Conselho, em Chicago. Em 1981, emitiu seus votos solenes.

O que é a Ordem Agostiniana?

A Ordem de Santo Agostinho, também conhecida como Ordem Agostiniana ou Frades Agostinianos, é uma ordem religiosa católica de frades mendicantes (mesmo rol que inclui dominicanos e franciscanos) que seguem a linha de pensamento de Santo Agostinho (354-430).

Quem foi Santo Agostinho?

Aurélio Agostinho, o Santo Agostinho, foi um dos mais proeminentes teólogos e filósofos no começo do cristianismo. Bispo de Hipona, antiga cidade na província romana da África, focava em promover o espírito de comunidade vivido pelos primeiros povoados cristãos.

Os ensinamentos propagados por ele seriam seguidos por fiéis de todo o mundo. A ordem não foi fundada diretamente por Santo Agostinho, mas pela Santa Sé, como uma fraternidade apostólica.

Quando a ordem foi fundada?

A ordem foi fundada em 1244, quando o papa Inocêncio IV convocou comunidades espalhadas pela Europa para se reunirem. A ordem nasceu com a bula "Incumbit nobis" (Uma só alma e um só coração para Deus).

Até o surgimento da ordem, essas pequenas comunidades viveram, durante séculos, seguindo a regra e o espírito agostinianos, como eremitas.

Isso porque, após a morte de Santo Agostinho, o norte da África foi invadido após a queda do Império Romano. Os membros das comunidades iniciadas por Santo Agostinho fugiram da perseguição, especialmente para a Europa.

Em 1256, o papa Alexandre IV deu novo impulso à Ordem através da bula "Licet Ecclesiae catholicae". O ideal agostiniano se difundiu e a Ordem cresceu, alcançando as Américas, a Ásia e mais uma vez se implementando na África. Hoje, a ordem está presente em mais de 45 países.