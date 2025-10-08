Capa Jornal Amazônia
O que não falta é gente safada para fazer coisa errada, diz Lula sobre operação da PF

Estadão Conteúdo

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou na manhã desta quarta-feira, 8, que "o que não falta é gente safada neste País para fazer coisa errada" ao comentar a operação nacional da Polícia Federal (PF) e da Polícia Civil para combater a exploração sexual infantil na internet.

Em discurso na 6ª Conferência Nacional Infantojuvenil pelo Meio Ambiente em Luziânia (GO), o chefe do Executivo disse que "somente assim", com a ação da PF com mandados de busca e apreensão e de prisão, "vai acabar com a exploração de meninas nas terras indígenas, com garimpeiros explorando meninas, nas periferias, nos bairros pobres desse País, nas cidades e na classe média".

"São 900 policiais em ações, 182 mandados de busca e apreensão, 11 mandados de prisão e 47 pessoas presas em flagrante. Somente assim a gente vai acabar com a exploração de meninas nas terras indígenas, com garimpeiros explorando meninas, nas periferias, nos bairros pobres desse País, nas cidades e na classe média. O que não falta é gente safada neste País para fazer coisa errada", disse o presidente.

A Operação Nacional Proteção Integral III, desta quarta-feira, foi realizada em ação conjunta com as Polícias Civis de 16 Estados brasileiros. O objetivo é identificar e prender criminosos envolvidos em crimes de abuso sexual de crianças e adolescentes praticados, principalmente, pela internet.

A operação visa o cumprimento simultâneo de 182 mandados de busca e apreensão e 11 mandados de prisão preventiva em todo o País. Segundo a PF, 617 policiais federais de todos os Estados e 273 policiais civis de 16 Estados participaram da ação.

A operação desta quarta é uma continuidade de ações realizadas anteriormente entre março e maio deste ano.

Somente em 2025, entre janeiro e setembro, foram cumpridos 1.630 mandados de prisão de foragidos condenados por crimes sexuais, conforme informações da PF.

