O que fazer em caso de insolação? Veja dicas de como prevenir

O calor intenso pode causar riscos sérios à saúde, como insolação e golpe de calor. Esses quadros exigem atenção imediata, pois os sintomas variam de desconfortos leves até situações potencialmente fatais. A melhor forma de prevenção é evitar a exposição prolongada ao sol e manter o corpo hidratado.

O que é a insolação

A insolação ocorre quando a região da cabeça e do pescoço ficam superaquecidas pela exposição ao sol. O calor pode irritar as meninges e o tecido cerebral, provocando a chamada meningite asséptica — inflamação não causada por bactérias.

Principais sintomas:

Pele muito avermelhada, quente e seca; Dor de cabeça; Aumento da temperatura corporal; Aumento dos batimentos do coração e respiração rápida; Sede, boca seca e olhos secos e sem brilho; Enjoos e vômitos; Inconsciência e confusão mental, como por exemplo não saber onde se está, quem é ou que dia é; Desmaio; Fraqueza; Respiração mais rápida que o normal, nos casos mais graves.

A temperatura corporal, nesses casos, costuma estar baixa, não elevada.

Como agir em caso de insolação

A pessoa deve ser levada imediatamente para um local fresco e colocada deitada de costas, com a cabeça e o tronco levemente elevados. Compressas frias no pescoço ajudam a aliviar os sintomas.

Se estiver consciente, o paciente deve beber bastante líquido para repor as perdas causadas pela transpiração, que pode chegar a até dois litros em dias quentes. Em casos mais graves, com vômitos intensos, confusão mental ou perda de consciência, é necessário procurar atendimento médico para evitar evolução para golpe de calor.

O que é o golpe de calor

O golpe de calor é mais grave do que a insolação e pode ser fatal. Ocorre quando o corpo absorve mais calor do que consegue dissipar, seja pela exposição direta ao sol ou por esforço físico intenso em ambientes muito quentes.

A temperatura corporal pode subir para até 41 ºC em poucos minutos, provocando inflamação generalizada e falha no sistema de regulação térmica. Nesse estágio, a produção de suor pode parar, impedindo que o organismo resfrie.

Os sintomas incluem dor de cabeça, sonolência, tontura, convulsões, vômitos, diarreia, pressão baixa e perda de consciência. Em casos graves, a morte pode ocorrer em menos de 24 horas se não houver intervenção médica.

O que fazer em caso de golpe de calor

Ao identificar os primeiros sinais, deve-se acionar o serviço de emergência e transferir a pessoa para um local fresco. É indicado remover roupas em excesso e oferecer líquidos, se houver possibilidade.

Se o paciente estiver inconsciente, mas respirando, deve ser colocado em posição lateral de segurança até a chegada do socorro. Caso a respiração não seja normal, é preciso iniciar manobras de reanimação.

Como prevenir insolação e golpe de calor

Idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas são mais vulneráveis, já que o corpo pode ter dificuldade para produzir suor suficiente e regular a temperatura. Por isso, especialistas recomendam cuidados simples, mas eficazes:

Evitar exposição prolongada ao sol e ao calor extremo;

Proteger a cabeça com chapéus de cores claras;

Beber bastante água ao longo do dia;

Adicionar pelo menos meio litro extra de água em dias muito quentes.

A prevenção continua sendo a melhor forma de evitar complicações graves. Manter hábitos simples pode garantir mais segurança e bem-estar em dias de altas temperaturas.