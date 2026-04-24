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O que é 'marmita de casal'? Entenda o termo após rumores envolvendo Gil do Vigor e casal do BBB

O termo ganhou popularidade nas redes sociais e se tornou uma tendência nos relacionamentos liberais

Hannah Franco
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Entenda o que é "marmita de casal" após rumores sobre Gil do Vigor e casal do BBB 26 (Reprodução/TV Globo)

Circula nas redes sociais um rumor sobre o ex-BBB Gil do Vigor, sugerindo que ele teria sido a "marmita" do casal Breno e Marcelo durante a festa que marcou a final do BBB 26 A história ganhou bastante repercussão, mas o que realmente significa ser "marmita"?

Gil decidiu se manifestar publicamente para esclarecer os boatos. De forma leve e bem-humorada, ele desmentiu os rumores, afirmando que o ocorrido foi apenas uma brincadeira inocente entre amigos. “Aí vocês ficam postando essas coisas, eu quero arrumar um marido e não vou conseguir. Eu quero namorar, casar, ter uma família. Se vocês falam isso e o povo acredita, quem vai querer me namorar?”, desabafou, explicando como esses boatos podem afetar sua vida pessoal.

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Apesar do tom descontraído, o termo "marmita" gerou curiosidade, especialmente para aqueles que não estão familiarizados com seu significado.

O que significa ser "marmita"?

No contexto dos relacionamentos liberais e de práticas como o ménage à trois ou swing, o termo “marmita de casal” refere-se a uma pessoa que participa da relação sexual com um casal, mas sem estabelecer um vínculo afetivo.

Tradicionalmente, a expressão tinha uma conotação pejorativa, descrevendo o terceiro elemento como alguém usado apenas para satisfazer o prazer do casal. No entanto, com o tempo, a expressão foi adotada de maneira mais leve e até positiva, com algumas pessoas solteiras se identificando assim.

image A expressão "marmita de casal" e seu significado no universo dos relacionamentos liberais. (Reprodução)

De acordo com dados do aplicativo de encontros casuais Ysos, que conta com mais de 2 milhões de usuários, 42% dos homens solteiros têm o desejo de ser a “marmita” de um casal, enquanto 33% das mulheres solteiras compartilham o mesmo desejo. Entre os casais, 60% preferem uma mulher como terceiro elemento, enquanto 40% optam por um homem.

O Ysos é uma plataforma que facilita a conexão entre pessoas que buscam esse tipo de experiência, permitindo que os usuários se identifiquem ou encontrem o "terceiro elemento" para um ménage à trois.

A prática de ser uma “marmita” está frequentemente associada à realização de fantasias sexuais, onde a relação não envolve necessariamente o afeto ou o compromisso de um trisal ou poliamor. Em muitos casos, a participação de um terceiro é uma experiência voltada para o prazer, sem vínculos emocionais.

No entanto, isso não impede que situações de maior conexão afetiva também possam ocorrer, embora não sejam a norma dentro dessa dinâmica.

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