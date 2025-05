O que é a FOMO e como evitar sofrer dessa condição?

Você já teve a sensação de ansiedade e negatividade quando vê seus conhecidos em uma festa ou evento que você nem sabia que ia acontecer. Ou descobre que todos já assistiram àquela novo lançamento e que você ficou para trás e tem uma sensação de estar perdendo algo importante?

Essa é na realidade a essência da FOMO — o medo constante de ficar de fora de algo. Saiba mais sobreo assunto e como evitar sofrer com isso.

O que significa FOMO?

A sigla deriva da expressão em inglês “Fear of Missing Out” (medo de perder algo, em livre tradução) e surgiu nos anos 2000, mas ganhou grande popularidade com o crescimento das redes sociais. FOMO, em linhas gerais, é o sentimento de que outras pessoas estão vivendo experiências melhores ou mais interessantes do que as suas e você não, aumentando o medo de ficar atrasado ou desatualizado em algum assunto.

FOMO é uma doença?

Atualmente, muitas pessoas se autoidentificam com o sentimento de ansiedade diante da possibilidade de não estar inserido em algo, de participar de uma atividade legal ou ficar por fora de alguma atualização.

Entretanto, a FOMO não pode ser caracterizada como doença, pois é uma condição que ainda está sendo pesquisada pela ciência e não consta no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais (DSM), registro base de critérios diagnósticos de condições psíquicas e emocionais

Embora o problema já existisse, o acesso à internet e às redes sociais aumentaram a velocidade com que podemos receber informações e pessoas que já possuem ansiedade ou depressão podem estar mais suscetíveis a ter a FOMO, segundo psicólogos.

Como evitar a FOMO?

Já que a FOMO não é considerada como doença ou distúrbio, não há um tratamento específico para o problema, mas caso você tenha histórico de ansiedade ou depressão, o indicado é procurar ajuda com psicólogo ou psiquiatra caso isso se agrave.

Além da ajuda profissional, existem estratégias que podem ser incluidas na rotina, como:

Configurar as notificações no celular para receber apenas o que for essencial, evitar informações desnecessárias .

. Procurar aplicativos para monitorar o tempo de tela e o tempo gasto na internet

e o tempo gasto na internet Dedicar-se a atividades que ajudem a tirar o foco da internet.

Gabrielle Borges, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal.com