O que aconteceu com Larissa Riquelme? Ex-Musa da Copa fala sobre traumas e nova carreira

Ícone da Copa do Mundo de 2010, Larissa Riquelme tenta, 15 anos depois, redirecionar sua trajetória. Aos 40 anos, a ex-modelo paraguaia busca ser reconhecida não apenas pela imagem que a eternizou — com um celular entre os seios durante uma partida do Paraguai —, mas também por sua atuação como comunicadora, estudante de jornalismo e figura ativa em causas sociais no país.

A virada aconteceu em Assunção, na casa da avó Guillerma. Uma ligação mudou sua vida para sempre. Aos 25 anos, a imagem registrada na Plaza de la Democracia viralizou e a transformou na “Musa da Copa”. O celular não parava de tocar e, segundo Larissa, até as mulheres da família se passavam por ela para dar conta da agenda lotada.

A fama veio como uma avalanche: capas de revista, campanhas publicitárias — algumas sem autorização — e entrevistas repletas de constrangimentos. No Brasil, foi a estrela da primeira edição 3D da revista Playboy. Seu nome foi o mais buscado no Google naquele ano. Porém, a visibilidade também trouxe consequências dolorosas: manipulações, traições financeiras e uma constante tentativa de reduzir sua identidade a uma imagem sexualizada.

VEJA MAIS

Hoje, Larissa busca reescrever essa narrativa. Apresentadora de rádio, influenciadora e estudante do último ano de jornalismo, ela afirma que deseja ser lembrada por sua história — e não apenas pelo corpo. Mesmo mantendo uma conta de conteúdo sensual no OnlyFans, destaca que agora tem controle sobre sua imagem, o que faz toda a diferença.

Filha de uma família humilde, relembra que acordava antes das 5h para vender empanadas e milanesas nas ruas, a fim de ajudar a pagar os estudos. Aos 14 anos, jogava futebol no Cerro Porteño — paixão que a conecta até hoje com o esporte.

A imagem que a consagrou está agora em exibição no Museo del Barro, em Assunção, como parte do acervo cultural do Paraguai.

Sua trajetória, no entanto, não foi imune às perdas. Larissa revela que foi roubada, enganada e até recusou propostas milionárias — como uma de US$ 200 mil para um vídeo erótico — por princípios. O principal arrependimento? Ter confiado demais.

As críticas persistem. Após a morte da avó, sentiu o peso emocional das ofensas, especialmente aquelas ligadas ao corpo e ao envelhecimento. Diagnosticada com problemas de tireoide, tornou-se alvo de julgamentos constantes. “Naquela época, ninguém estava emocionalmente preparado para receber tanto hate”, conta em entrevista ao ge. Hoje, encontra apoio na família e busca responder com firmeza e maturidade.

Além da comunicação, Larissa mantém ações sociais. Todos os meses, distribui chocolates para crianças com câncer. Acredita que o verdadeiro legado está em seguir em frente, mesmo com as cicatrizes.

Nesta terça-feira (10), ela estará na Neo Química Arena para acompanhar Brasil x Paraguai, revivendo a conexão com o futebol que a projetou — agora de forma mais madura e consciente.

(Riulen Ropan, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Luciana Carvalho, repórter web de OLiberal.com)