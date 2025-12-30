Os serviços públicos e privados de São Paulo terão esquema de horários diferentes para o réveillon, incluindo transporte como CPTM e metrô, unidades de saúde, shoppings, parques e museus. As agências bancárias não funcionarão no dia 31 e no 1º. Sacolões e mercados municipais fecham somente no primeiro dia do ano.

Confira o horário de funcionamento dos serviços para os próximos dias e se programe.

Saúde

Os hospitais estaduais manterão funcionamento normal para atendimento de urgências e emergências, tanto nos prontos-socorros quanto nos setores de internação e nos centros cirúrgicos.

Não funcionam somente dia 1º: Ambulatórios Médicos de Especialidades (AMEs); Farmácias de Medicamentos Especializados (FME), Unidades Dispensadoras (UD) de Ação Judicial e Administrativa, Núcleo de Assistência Farmacêutica (NAF); Unidades Dose Certa (capital); e postos de doação de sangue.

Doação de sangue: no dia 31, os postos do Dante e de Barueri permanecerão fechados, enquanto as unidades das Clínicas, de Osasco e do Mandaqui atenderão das 8h às 13h. Na sexta-feira (2), Dante e de Barueri ficaram fechados e o atendimento será nas Clínicas, de Osasco e do Mandaqui, das 8h às 16h. No sábado (3), os postos do Dante, do Mandaqui e de Barueri não terão atendimento, enquanto as unidades das Clínicas e de Osasco funcionarão das 8h às 16h.

Os horários completos das unidades de saúde pode ser acessado neste link .

Bancos

De acordo com a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), nos dias 31 e 1º não haverá expediente bancário. Transações bancárias como TED também não serão efetuadas nesses dias, mas o PIX funcionará normalmente.

Transportes públicos

CPTM: operação normal no dia 31 de dezembro e esquema de domingos e feriados no dia 1º. Entre esses dias, haverá circulação ininterrupta, com todas as transferências abertas. As demais estações ficarão abertas somente para desembarque.

Metrô: a Estação Consolação ficará fechada a partir das 10h do dia 31 até as 4h40 do dia 1º. As estações Paraíso, Brigadeiro e Trianon-MASP funcionarão durante toda a madrugada para embarque e desembarque, inclusive com as bilheterias abertas.

As demais estações das linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata permanecerão abertas para embarque e desembarque até as 2h do dia 1º. A partir das 2h elas estarão abertas apenas para desembarque. As bilheterias funcionarão no horário regular.

A Linha 1-Azul contará com 12 trens circulando e dois trens reserva. Na Linha 2-Verde, serão 11 trens circulando e três reservas; na Linha 3-Vermelha, haverá 12 trens circulando e três reservas; e na Linha 15-Prata, quatro trens circulando e dois reserva.

Ônibus: nos dias 31 de dezembro e 1º de janeiro será seguido o cronograma de domingo. A recarga do Bilhete Único acontece de forma normal pelo aplicativo ou site, porém, no dia 31 o atendimento nos postos de venda em terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes será das 6h às 18h.

Já os postos Jabaquara, Santana e o Posto Central da SPTrans estarão fechados. No dia 1º de janeiro (em virtude do Domingão Tarifa Zero), estarão fechados nestas duas datas todos os postos de atendimento da SPTrans, incluindo os localizados nos terminais, no Expresso Tiradentes, e os postos Jabaquara, Santana e Central. O funcionamento dos postos será normalizado nos dias 26 de dezembro e 02 de janeiro.

Poupatempo

As unidades do Poupatempo em todo o Estado fecham nos dias 31/12, 1º/01 e 03/01. A partir do dia 5 de janeiro volta ao funcionamento normal.

Mercados públicos

Mercados: no dia 31 de dezembro, cada um funcionará em horário diferente. Os que ficam abertos até mais tarde, às 18h, são Central Leste, Paulistano (Mercadão) e Pirituba. Os demais têm horário de fechamento que varia de 14h às 17h. Já no dia 1º de janeiro todos estarão fechados. No dia 02/01, os únicos que não abrirão são o da Lapa, Paulistano e Vila Formosa.

Sacolões: no dia 31 de dezembro o único fechado é o de Jaguaré. Os que ficam abertos até mais tarde, às 19h, são os de Cidade Tiradentes e Rio Pequeno. No dia 1º de janeiro, todos ficam fechados.

Feiras livres: funcionam normalmente.

Veja o horário detalhado de cada mercado aqui.

Shoppings

Shopping Ibirapuera: no dia 31 de dezembro, lojas e restaurantes funcionam das 10h às 16h. Em 1º de janeiro, o funcionamento é facultativo das 11h às 22h.

Shopping Pátio Higienópolis: no dia 31 de dezembro, as lojas funcionam das 10h às 16h, e os restaurantes das 11h às 16h. No dia 1º, a abertura é facultativa de 14h às 20h.

Shopping Bourbon: no dia 31, funcionamento das 9h às 18h. As lojas ficam fechadas no dia 1º de janeiro, mas restaurantes podem abrir das 11h às 20h.

Shopping Eldorado: no dia 31, as lojas abrem das 10h às 16h, enquanto a praça de alimentação funcionará das 11h às 16h. No dia 1º, a abertura de lojas e restaurantes é facultativa das 11h às 20h.

Shopping Iguatemi: no dia 31 de dezembro, abre das 10h às 16h. No dia 1º a abertura é facultativa para lojas (14h às 20h) e restaurantes (11h às 20h).

Complexo Tatuapé: no dia 31, o funcionamento de lojas e restaurante é das 10h às 18h. Já no dia 1º as lojas não abrem e a praça de alimentação é facultativa.

Shopping Cidade São Paulo: no dia 31 de dezembro o shopping estará fechado. No dia 1º as lojas não funcionam e a praça de alimentação é opcional.

Shopping Center Norte: no dia 31 de dezembro, lojas funcionam das 10h às 16h, enquanto a praça de alimentação fica de 11h às 16h. No dia 1º, a abertura é opcional, sendo as lojas das 14h às 20h e restaurantes das 11h às 20h.

Parques

Ibirapuera: no dia 31 de dezembro funciona das 5h às 18h. No dia 1º, das 8h às 22h.

Villa Lobos: no dia 31 de dezembro, das 5h30 e às 16h. Em 1º de janeiro, das 8h30 às 19h.

Zoológico de São Paulo: no dia 31, abre às 8h30 e fecha às 17h, sendo a entrada permitida até as 16h. No dia 1º, das 9h30 às 18h30, com entrada permitida até 17h30.

Museus

Todos os museus da capital fecham tanto no dia 31 quanto no dia 1º, incluindo Museu da Imagem e do Som, Museu Catavento, Museu do Futebol e Museu da Língua Portuguesa e Pinacoteca de São Paulo. A exceção é o Museu das Culturas Indígenas, que abre no dia 31 das 9h às 13h.