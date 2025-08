Nova frente fria traz chuva, ventania e derruba temperaturas em SP

A chegada de uma nova frente fria pelo litoral paulista muda o tempo a partir desta terça-feira, 5, na cidade de São Paulo. A previsão do Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas (CGE) da Prefeitura de São Paulo indica aumento de nebulosidade, chuvas isoladas e rajadas moderadas de vento.

Nesta segunda-feira, 4, o dia começa com sol entre nuvens e temperaturas em gradativa elevação. "No fim da tarde a aproximação da frente fria aumenta a nebulosidade, porém ainda não há previsão de chuva", afirma o órgão municipal. Na capital paulista, segue mantido o estado de alerta para baixas temperaturas.

A condição climática deve permanecer ao menos até quinta-feira, 7, quando as temperaturas começam a subir gradativamente.

"Esse sistema deverá avançar pelo litoral, provocando o transporte de umidade para a faixa leste do Estado paulista. A previsão indica pancadas de chuva localmente fortes, com potencial para descargas elétricas, rajadas de vento e eventual formação de tempestades severas", alertou também a Defesa Civil do Estado de São Paulo ainda na semana passada.

Já a segunda frente fria deve se aproximar do Estado de São Paulo perto do dia 27. "Embora tenha menor potencial de provocar chuvas intensas, esse sistema será marcado pela entrada de uma massa de ar frio que deve derrubar as temperaturas em grande parte do Estado, inclusive no interior. A sensação térmica será mais acentuada nas primeiras horas do dia, com expectativa de manhãs frias após a passagem do sistema", destacou o órgão estadual.

Veja a previsão para os próximos dias, segundo a Meteoblue:

- Segunda-feira: entre 10ºC e 23ºC; - Terça-feira: entre 14ºC e 18ºC; - Quarta-feira: entre 14ºC e 19ºC; - Quinta-feira: entre 14ºC e 23ºC; - Sexta-feira entre 14ºC e 22ºC;

Previsão do tempo para o mês de agosto

O mês de agosto, que começou nesta sexta-feira, 1º, será marcado por neutralidade na região do Oceano Pacífico, ou seja, não há influência de El Niño ou La Niña. Assim, a tendência é de que as chuvas avancem além do Sul do Brasil, situação diferente da registrada em julho.

"Podemos ter condições favoráveis para chuvas nos três Estados do Sul, Mato Grosso do Sul, São Paulo e faixa costeira do Sudeste. No extremo sul do País, a chuva ocorre, mas os volumes tendem a ser um pouco abaixo da média", afirma Maria Clara Sassaki, porta-voz da Tempo OK.

Quando termina o inverno no Brasil?

A estação mais fria do ano que começou em 20 de junho e termina em 22 de setembro no País.