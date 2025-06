Nova frente fria deve atingir o País nos próximos dias

O Brasil deve registrar uma nova frente fria nos próximos dias, informa a Climatempo. A previsão é de que a queda nas temperaturas comece na região Sul a partir de quinta, 5, e sexta-feira, 6, e, na sequência, que o frio ganhe força a partir do final de semana e atinja os Estados do Sudeste, Centro-Oeste e Norte também.

De acordo com a Climatempo, esta será a segunda onda de frio do ano - a primeira foi registrada entre o final de maio e início de junho. A previsão é que esta seja menos intensa, mas pode ser mais longa e dure, em algumas regiões, até 14 de junho.

O frio que chegará entre quinta e sexta virá com uma massa mais fraca, informam os meteorologistas. Vai ajudar "a manter as temperaturas ainda baixas sobre o Rio Grande do Sul e começa a provocar uma queda mais acentuada nas temperaturas entre Santa Catarina e Paraná", diz a Climatempo.

No domingo, 8, a previsão é de entrada de outra massa de ar polar, desta vez com uma característica mais forte. "Deve avançar sobre o continente e trazer uma queda mais acentuada novamente", afirma a empresa de meteorologia, "impactando Sudeste, Centro-Oeste e áreas do Norte do país".

A Climatempo explica que esta onda de frio vai atingir uma área menor do que a última e será menos intensa em alguns lugares. No entanto, em São Paulo, Rio de Janeiro, sul de Minas Gerais, centro-sul e leste de Mato Grosso do Sul, a previsão é de mais períodos com baixas temperaturas.

"Muitos locais irão sentir frio por mais tempo do que a onda que encerrou no dia 3 de junho", destaca a empresa.

Em um mapa disponibilizado no site, todo o Estado de São Paulo e parte de Estados vizinhos poderão sofrer com uma queda de mais de 5°C no período, entre este final de semana e o próximo.

"As áreas em azul-claro no mapa, desde Santa Catarina até o sul de Mato Grosso, terão alguns dias mais gelados e com mínimas e máximas ligeiramente mais baixas ao longo da próxima semana", diz a Climatempo.

"Novamente, áreas do Norte podem ter friagem, com temperaturas ligeiramente mais baixas entre AC (Acre) e o sul de RO (Rondônia)", acrescenta a empresa.

Sobre a previsão de neve nas regiões serranas de Santa Catarina, os meteorologistas indicam que as chances são mais baixas nesta onda de frio, na comparação com a anterior.