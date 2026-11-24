Noiva se casa com vestido feito de couro de pescada-amarela

Material produzido a partir da pele do peixe foi transformado em uma peça de alta-costura para a cerimônia realizada na última quinta-feira (19).

Uma engenheira de pesca chamou a atenção ao escolher um material inusitado para o vestido de casamento: couro de pescada-amarela. Stefane Corrêa subiu ao altar na última quinta-feira (19), no Amapá, usando uma peça produzida a partir do pescado amazônico que ela mesma ajudou a transformar em matéria-prima.

O vestido foi desenvolvido pelo estilista Rony Alencar, que levou o couro artesanal para a alta-costura. O material é produzido pela Yara Couro, marca de Macapá da qual Stefane é uma das sócias, especializada no aproveitamento de peles de peixes da região para a fabricação de artigos de moda.

A escolha da noiva também teve um significado pessoal: além de trabalhar como engenheira de pesca, Stefane participa diretamente do negócio que transforma resíduos da atividade pesqueira em produtos com valor agregado. Assim, o vestido levou para a cerimônia uma parte de sua trajetória profissional e da identidade amazônica.

Couro de peixe amazônico vira matéria-prima para a moda