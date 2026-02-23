No Brasil, megacarreta leva transformador de 540 toneladas para 'cidade do futuro' na Arábia Saudita

Uma megacarreta com 59 eixos e 380 pneus inicia um novo deslocamento nesta segunda-feira, 23, transportando um transformador de 540 toneladas pela Via Dutra, em Pindamonhangaba, interior de São Paulo. A composição de 135 metros de comprimento, 6 de largura e peso total superior a 800 toneladas, se desloca à média de 8 km/h ocupando duas faixas da rodovia. O destino final será Neom, uma cidade futurista em construção na Arábia Saudita.

É a quarta carga gigante que transita pela principal ligação rodoviária entre a Região Metropolitana de São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro desde julho do ano passado.

O deslocamento até o Porto de Itaguaí, no Rio, começou no último dia 2 e, segundo a concessionária RioSP, do grupo Motiva, não tem previsão de data para a chegada ao porto, já que os deslocamentos diários precisam ser autorizados pela Polícia Rodoviária Federal. Por segurança, a super carreta não se move nos finais de semana, nem sob más condições climáticas.

Nesta segunda, o comboio - que ficou parado durante todo o Carnaval - segue do km 101, em Pindamonhangaba, até o 78, em Roseira. Caso haja condição operacional e de segurança, a carreta pode seguir até o km 35, próximo à divisa com o Rio.

A operação envolve mais de 50 profissionais da fabricante do transformador e da transportadora Megatranz, especializada em cargas superpesadas, além de técnicos e agentes da concessionária e da PRF.

A primeira megacarreta levou 75 dias para chegar ao destino, pois foram necessários ajustes ao longo do percurso, inclusive pontes e viadutos para suportar o peso do conjunto. A segunda carga chegou em 60 dias e a terceira, em 45. A atual está na estrada há 21 dias.

Serra terá pista fechada

Um dos desafios é descer a Serra das Araras, que atualmente está em obras. A descida do comboio acontece pela pista de subida, que ficará interditada durante a operação. Isso porque a pista tem menos curvas e estrutura melhor para a passagem do comboio.

O tráfego em direção a São Paulo será interditado totalmente durante a noite para o deslocamento, que deve durar cerca de 7 horas. No transporte anterior, o fechamento ocorreu às 23h, no km 223,5 sul, em frente à balança de Paracambi, e o trânsito foi liberado pouco depois das 6h. Haverá aviso antecipado aos usuários.

Os transformadores de grande porte são fabricados pela Hitachi Energy, em Guarulhos, e seguem para a cidade futurista de Neom, na Arábia Saudita. Segundo anunciou a empresa, foram encomendados 14 transformadores para compor a rede energética da cidade planejada, que está em construção.

O embarque é feito no terminal Sepetiba Tecon, em Itaguaí. A CSN, detentora do terminal, diz que o transporte de um transformador de grande porte exige planejamento e coordenação, em razão do peso e das dimensões da carga. E que o Sepetiba foi escolhido porque reúne condições diferenciadas de acesso, atracação e segurança para esse tipo de operação.

Cidade futurista

Conforme o projeto lançado em 2017 pelo príncipe saudita Mohammed bin Salman, a Neom será uma região futurista no noroeste da Arábia Saudita, à margem do Mar Vermelho. Segundo o plano governamental Visão Saudita 2030, o projeto foi idealizado como uma cidade transnacional, ocupando uma área de cerca de 26,5 mil k2, quase o tamanho da Bélgica. Recentemente, o projeto foi readequado, com corte nos custos.

O plano é que a "cidade do futuro" seja um centro de negócios global, de alta tecnologia, reduzindo a dependência da Arábia Saudita do petróleo. Funções de segurança, logística e limpeza serão exercidas por robôs e a cidade será 100% movida por energia elétrica e solar. Os transformadores feitos no Brasil entram nesse processo. "É um lugar onde a humanidade pode progredir sem comprometer a saúde do planeta", diz a publicação.