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Neto viaja mais de 600 km, mata o avô e rouba joias de ouro do idoso

Imagens de câmeras de segurança na via registraram o momento em que ele entra de capuz em um bar

Estadão Conteúdo
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Ele roubou as joias de ouro do idoso (Reprodução / Arquivo pessoal)

Um jovem de 18 anos saiu de Joinville, Paraná, para roubar o avô de 67 anos, nesta quarta-feira, 25. Ele teve a ajuda de um amigo. Durante a ação, o idoso foi morto e os suspeitos foram presos em flagrante com um colar, uma pulseira e anéis de ouro, avaliados em mais de R$ 110 mil, segundo divulgado pela Polícia Civil do Paraná.

Ainda de acordo com a polícia, amigo do rapaz saiu de Guaíra, na fronteira com o Paraguai, e seguiu por 770 quilômetros para buscar o neto do idoso em Joinville. Juntos, eles percorreram 670 quilômetros até o município de Ubiratã, no Paraná.

Imagens de câmeras de segurança na via registraram o momento em que ele entra de capuz em um bar, dispara contra o avô e foge com os objetos.

À polícia, os dois rapazes afirmaram que o objetivo era apenas subtrair joias de ouro. "Contudo, quando foi anunciado o assalto, a vítima tentou correr, e foi nesse momento que um dos homens realizou os disparos", disse a polícia.

Após o latrocínio (roubo seguido de morte), a investigação localizou os suspeitos por meio de imagens de câmeras de segurança, que ajudaram a identificar o carro utilizado no crime. O veículo foi parado pela Polícia Militar na BR-277, região de Cascavel, enquanto se deslocava para Santa Catarina.

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NETO/MORTE/AVÔ/UBIRATÃ/ROUBO/JOIAS
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