Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Variedades chevron right

Nestlé diz que incêndio em fábrica não teve feridos e que operação não foi impactada

Estadão Conteúdo

A Nestlé informou neste domingo, 14, que não houve vítimas tampouco necessidade de evacuar a fábrica localizada em Araras, no interior de São Paulo, atingida por um incêndio no período da tarde. Conforme nota da companhia enviada ao Estadão, não houve impacto na operação da fábrica, já que o equipamento afetado está localizado na área externa da empresa.

De acordo com reportagem do Estadão veiculada mais cedo e com base em confirmação pelo Corpo de Bombeiros, o incêndio começou por volta das 16 horas e já foi contido.

O fogo atingiu uma esteira de transporte de cavaco de madeira, que alimenta uma caldeira da fábrica. Cinco viaturas foram acionadas.

A fábrica foi inaugurada em 1921 para produzir leite condensado. Atualmente, o local produz itens como café solúvel e achocolatado em pó.

Confira abaixo nota enviada pela Nestlé ao Estadão:

"A Nestlé informa que já está controlado o incêndio ocorrido na tarde deste domingo (14), e que atingiu um equipamento localizado na área externa da fábrica em Araras, no interior de São Paulo. A empresa acionou o Corpo de Bombeiros imediatamente, e a ocorrência foi rapidamente controlada. No momento, as equipes seguem atuando para garantir que não haja novos focos.

Não houve feridos, nem necessidade de evacuar a fábrica, uma vez que o equipamento afetado fica na parte externa da unidade e não tem contato com a área produtiva. Não havia pessoas no local no momento do incidente. A operação da fábrica não foi impactada, já que a unidade conta com equipamentos reservas que permitem a continuidade da produção.

A empresa reforça que tem como prioridade a promoção da segurança de seus colaboradores, da comunidade e das operações da unidade."

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

incêndio

Nestlé

fábrica

Araras
Variedades
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda