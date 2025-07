Nasa registra cometa interestelar em movimento no sistema solar

A Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa) descobriu um cometa interestelar passando pelo Sistema Solar. Nomeado como 3I/ATLAS, ele deve fazer a sua maior aproximação com o Sol em outubro, passando entre Marte e a Terra. Seu tamanho e propriedades físicas ainda estão sendo investigados.

De acordo com a agência, o corpo celeste "não representa ameaça à Terra" e permanecerá a uma distância de pelo menos 1,6 unidades astronômicas do planeta, o que equivale a cerca de 240 milhões de quilômetros - a título de comparação, a Lua fica a cerca de 384 mil quilômetros do centro da Terra.

Ele foi visto pela primeira vez nesta terça-feira, 1º de julho, do telescópio ATLAS, que fica em Rio Hurtado, no Chile, e é financiado pelo setor de defesa planetária da Nasa. Na ocasião, ele se aproximava da constelação de Sagitário, vindo em direção à Terra.

"Desde o primeiro relatório, observações anteriores à descoberta foram coletadas dos arquivos de três telescópios ATLAS, em diferentes lugares no mundo, e do (telescópio) Zwicky Transient Facility, no Observatório Palomar, em San Diego, Califórnia", explica a Nasa. "Essas observações pré-descoberta remontam a 14 de junho", diz.

Ou seja, além do telescópio ATLAS, no Chile, diversos telescópios ao redor do mundo registraram observações adicionais sobre o corpo celeste, permitindo estimar de maneira mais eficiente como será a passagem dele pelo Sistema Solar.

A expectativa é de que o 3I/ATLAS permaneça visível a telescópio até setembro. Depois, em dezembro, após se afastar novamente do Sol, pode aparecer novamente no céu.

A maior aproximação em relação ao Sol está prevista para 30 de outubro, a uma distância de 1,4 unidades astronômicas, ou aproximadamente 210 milhões de quilômetros. Neste momento, ele estará "bem dentro da órbita de Marte", segundo a Nasa.